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冷眼集／央行穩匯大刀 副作用猛

記者 巫其倫
強勢美元使外資大舉匯出，但匯銀人士及學者認為，台灣外匯存底籌碼足夠，不必動用外匯管制。(本報資料照片)
強勢美元使外資大舉匯出，但匯銀人士及學者認為，台灣外匯存底籌碼足夠，不必動用外匯管制。(本報資料照片)

中央銀行總裁楊金龍昨天罕見提到「外匯管制」字眼，令國內匯銀人士及學者頗感意外，紛紛呼籲央行不宜動用此「大刀」，否則恐對外資在台信心造成嚴重衝擊，不僅長期無法穩定匯率效果，短期還會加速資金大幅外逃，甚至進一步引起美國老大哥緊張關切。

美國今年啟動劇烈升息，強勢美元使非美貨幣全面走貶，外資大舉匯出，新台幣匯價今年以來貶值壓力大，已從年初27.7元價位一路貶至昨日收盤價31.78元，持續朝2019年的前一波台幣低點31.8元測試，貶破32字頭關卡岌岌可危。

新台幣今年貶值逾11%，但貶幅仍低於日圓、韓元等亞幣，楊金龍在立院說出「外匯管制」猶如打開「潘朵拉盒子」。

除了台灣經濟發展初期、外匯短缺時代才可能動用外匯管制、複式匯率等手段進行價量穩匯，台灣前一次提到外匯管制措施已是1997年的亞洲金融風暴，此時市場還未出現金融危機，楊金龍卻提到外匯管制，難免令人質疑，央行這波進場穩匯是否不如以往有信心？

目前實行外匯管制國家，除了中國大陸，還有委內瑞拉、伊朗、緬甸、越南等國，主要經濟體僅大陸。有銀行圈人士認為，穩定市場有太多工具可用，假如利差真的太大，還可以透過升息手段，央行主動提到最背離市場的工具等於「開倒車」，與大陸一樣使用不透明的管制手段。

另有學者說，台灣是開放經濟體，除非是極度可怕情況，例如市場有很大的禿鷹，或是兩岸發生嚴重軍事衝突等，才有必要走到這步；目前新台幣雖有貶值壓力，但相較其他亞幣貶勢仍較溫和，央行提及此手段，難免引起市場恐慌，恐怕也會導致外資匯出更加劇烈。雖然，真正動用外匯管制會是最後一步，但在股匯市波動劇烈時刻，不少人還是建議央行總裁發言要更謹慎，不應輕易把此話說出口。

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