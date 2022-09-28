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志願役變「不願役」釀2輕生 監委糾正國防部陸軍司令部

記者蔡晉宇、洪哲政／台北28日電
陸軍六軍團269旅黃姓中尉軍官2020年在營區輕生，家屬質疑與被霸凌有關。(圖：陳椒華辦公室提供)
陸軍六軍團269旅黃姓中尉軍官2020年在營區輕生，家屬質疑與被霸凌有關。(圖：陳椒華辦公室提供)

陸軍269旅七個月內發生兩位軍士官輕生死亡悲劇，監察委員認為軍中仍存在斥責的領導管理文化與不當管教，心輔流於形式，志願役變成「不願役」，凸顯內部管理、後勤作業等疏漏，通過糾正國防部陸軍司令部，也要求國防部重新檢討議處相關失職人員。

兩起事件分別是2019年9月26日的謝姓中士輕生案，與2020年4月19日黃姓中尉輕生案。監委調查，269旅明知謝男不適應軍旅生活、有退役念頭，仍勉強謝回歸原先就不適應的單位，凸顯相關主管人員管教不當、督導不周，國防部現行的志願役不適服役處理機制，也因基層部隊有留人壓力，出現「不願役」現象，最終造成憾事。

黃姓中尉則曾在2020年農曆年後向家人訴說不適任、想退伍，與旅部連張姓輔導長面談時，也透露「二級廠評鑑部分壓力比較大」，輔導長只因黃要求就沒有進一步聯繫家屬，對於國軍身心狀況評量表施測結果的認知理解也與國防部規定有落差，269旅對家屬聯繫作為流於形式，輔導幹部的輔導知能薄弱、專業不足。

監委表示，國防部須將本案軍士官輕生事件視為軍中人權議題，坦然面對，加以改革。

陸軍司令部說，對監院糾正尊重並虛心檢討，案內涉有疏責人員均已懲處；除強化幹部領導統御外，並調整編裝、增加職前訓練，精進管理制度，以強化幹部職能、維護後勤紀律。

國防部

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