我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克和伍德擔心的通縮不存在？「大賣空」貝瑞這樣說

颶風「伊恩」逼近佛州 百萬居民被要求撤離

潛艦國造被指「死局」 軍備商駁斥：明年9月一定下水

記者洪哲政／台北28日電
前海軍武獲室上校王志鵬（左）公開發表專論，以過去在潛艦部隊服役經驗解析潛艦國造原型艦可能有的弱勢。(取自YouTube直播)
前海軍武獲室上校王志鵬（左）公開發表專論，以過去在潛艦部隊服役經驗解析潛艦國造原型艦可能有的弱勢。(取自YouTube直播)

曾參與潛艦國造業務的軍備商郭璽昨公開對外宣稱，現有百餘位國外技協在台協助潛艦國造，原型艦上個月已完成魚雷管安裝，明年9月一定完工下水。待完成測評，若有必要，後續艦可以「三艘加二艘」方式一起進廠興建，後續艦就算有十艘，也能很快完成。

財團法人台北論壇基金會昨邀請前潛艦軍官、前海軍武獲室上校王志鵬以「解析潛艦國造目前的問題」為題發表評析。王志鵬指出，潛艦國造有三項紅區裝備並未取得，包括艦體消音塗層、壓力殼和外殼之間的消音瓦、消音磚、AIP絕氣推進系統與反制電磁裝備，對潛艦部隊而言根本「死局」。

王志鵬同時舉瑞典與俄羅斯潛艦安龍的案例質疑，多國潛艦建造的安放龍骨典禮都曾對外公布，但台灣潛艦國造的安龍典禮卻由軍媒拍攝人物與潛艦背板發布照片瓜代，「為什麼外界不能看？」

但郭璽以「自己是親身參與潛艦國造者」現場發言表示，原型艦六個船段都已經做好，上月已完成艦艏魚雷管裝設；現在只差船段間的結合管線，大部分裝備都已經運抵台船的測試站，組裝前要先測試完畢，正進行不同船段的測試，明年9月，中華民國第一艘自製潛艦一定下水。

郭璽表示，潛艦壓力殼等建造設備，都是他空運進來的，其他國取得裝備無虞，但台灣因應北京積極打聽，過程必須謹慎保密，一公開中方壓力即至。他說，台灣花45億台幣（約1.42億美元）請來17個國家的潛艦建造顧問，到現在仍有一百位技協在台，「這能講嗎？」他宣稱，若公開內容，將影響國際合作與採購，「屆時誰敢賣我們？」

針對王志鵬認國造潛艦後續建造進度緩慢等說法，海軍司令部發出新聞稿表示，部分肆意批評潛艦國造、自稱「專家」者，實則於服務軍旅期間歷練不足、潛艦專業學養有限，並不了解潛艦國造全貌。

中華民國 北京 瑞典

上一則

確診同住者居隔 擬改全面0+7

下一則

新聞眼／周玉蔻外溢效應 陳時中能斷尾求生？

延伸閱讀

兩年前曾發生大火 法國核潛艦珍珠號再遇火警

兩年前曾發生大火 法國核潛艦珍珠號再遇火警
麻將最大黨將創黨 近萬人申請加入

麻將最大黨將創黨 近萬人申請加入
因應中國對台威脅 美議員提案 在台儲美軍軍備

因應中國對台威脅 美議員提案 在台儲美軍軍備
議員提案加速對台軍售 授權在台儲存美軍軍備

議員提案加速對台軍售 授權在台儲存美軍軍備

熱門新聞

張淑娟聲明。圖／台北市議員王鴻薇辦公室提供

蔣孝嚴昔日緋聞女主角張淑娟發聲 近日將對周玉蔻提告

2022-09-23 11:42
指揮中心指揮官王必勝透露，最快今天會公布邊境0+7規畫，預計10月中旬以前上路。(記者黃仲明／攝影)

台灣邊境要開了「0+7」檢疫新制 最晚10月15日上路

2022-09-21 20:58
台灣入境檢疫鬆綁，擬於10月13日調整邊境政策為「0＋7」。圖為桃園機場入境旅客排隊搭乘防疫計程車。（本報資料照片）

台邊境檢疫鬆綁 10月13日入境0+7可住一般旅館

2022-09-24 02:30
「0加7」入境防疫即將上路，屆時返台人數勢必劇增，入境唾液PCR擬改為快篩，以縮短機場等候時間。圖為外籍移工入境桃園機場後，排隊等待PCR唾液採檢。(記者黃仲明／攝影)

台開放邊境再等等 政院：估10月13日實施0+7

2022-09-22 02:30
台行政院拍板邊境二階段開放，29日起，每周入境旅客人次從5萬調升至6萬人次，入境採檢改採快篩。圖為桃園機場檢疫人員確認旅客入境檢疫資料。（記者黃仲明／攝影）

台29日起「微解封」 3+4前3天可1人1室 全面恢復免簽

2022-09-22 17:49
中國加大對台武嚇，已使台灣成國際問題。圖為美國國會眾院議長裴洛西(左)8月訪問台灣時，中華民國總統蔡英文(右)歡迎。（路透）

分析：中加大軍事恫嚇 台成國際議題 美更不能退縮

2022-09-24 22:56

超人氣

更多 >
想坐頭等艙？ 空姐曝「免費升級法」：對我好一點

想坐頭等艙？ 空姐曝「免費升級法」：對我好一點
陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成

陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成
9/29全美咖啡日 酗免費咖啡好日子

9/29全美咖啡日 酗免費咖啡好日子
世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？

世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？
Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」

Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」