潛艦國造被指「死局」 軍備商駁斥：明年9月一定下水

前海軍武獲室上校王志鵬（左）公開發表專論，以過去在潛艦部隊服役經驗解析潛艦國造原型艦可能有的弱勢。(取自YouTube直播)

曾參與潛艦國造業務的軍備商郭璽昨公開對外宣稱，現有百餘位國外技協在台協助潛艦國造，原型艦上個月已完成魚雷管安裝，明年9月一定完工下水。待完成測評，若有必要，後續艦可以「三艘加二艘」方式一起進廠興建，後續艦就算有十艘，也能很快完成。

財團法人台北論壇基金會昨邀請前潛艦軍官、前海軍武獲室上校王志鵬以「解析潛艦國造目前的問題」為題發表評析。王志鵬指出，潛艦國造有三項紅區裝備並未取得，包括艦體消音塗層、壓力殼和外殼之間的消音瓦、消音磚、AIP絕氣推進系統與反制電磁裝備，對潛艦部隊而言根本「死局」。

王志鵬同時舉瑞典 與俄羅斯潛艦安龍的案例質疑，多國潛艦建造的安放龍骨典禮都曾對外公布，但台灣潛艦國造的安龍典禮卻由軍媒拍攝人物與潛艦背板發布照片瓜代，「為什麼外界不能看？」

但郭璽以「自己是親身參與潛艦國造者」現場發言表示，原型艦六個船段都已經做好，上月已完成艦艏魚雷管裝設；現在只差船段間的結合管線，大部分裝備都已經運抵台船的測試站，組裝前要先測試完畢，正進行不同船段的測試，明年9月，中華民國 第一艘自製潛艦一定下水。

郭璽表示，潛艦壓力殼等建造設備，都是他空運進來的，其他國取得裝備無虞，但台灣因應北京 積極打聽，過程必須謹慎保密，一公開中方壓力即至。他說，台灣花45億台幣（約1.42億美元）請來17個國家的潛艦建造顧問，到現在仍有一百位技協在台，「這能講嗎？」他宣稱，若公開內容，將影響國際合作與採購，「屆時誰敢賣我們？」

針對王志鵬認國造潛艦後續建造進度緩慢等說法，海軍司令部發出新聞稿表示，部分肆意批評潛艦國造、自稱「專家」者，實則於服務軍旅期間歷練不足、潛艦專業學養有限，並不了解潛艦國造全貌。