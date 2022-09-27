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IMD數位競爭力評比台灣排第11名 8指標全球前3

中央社／台北28日電
瑞士洛桑管理學院（IMD）發布2022世界數位競爭力調查評比，台灣排名第11名，其中「行動寬頻用戶」排名全球第1。圖為示意圖。（本報資料照片）
瑞士洛桑管理學院（IMD）發布2022世界數位競爭力調查評比，台灣排名第11名，其中「行動寬頻用戶」排名全球第1。圖為示意圖。（本報資料照片）

瑞士洛桑管理學院（IMD）發布2022世界數位競爭力調查評比，台灣排名第11名，為歷年來次佳表現；其中有8項個別指標排名全球前3名，此外「政府應對網路安全能力」首次評比獲得第9名。

2022世界數位競爭力調查評比（IMD World Digital Competitiveness Ranking 2022, DCR）報告中，台灣在全球63個主要國家及經濟體中排名第11名，較2021年下滑3名。

IMD評比以3大指標、9項次指標、54個細項指標，評估世界各國對於適應、探索與充分運用「數位轉變」的能量與整備度；3大指標分別為知識（Knowledge）、科技（Technology）及未來整備度（Future readiness）。

這次調查評比中，台灣名列全球前3名的指標有8項，較2021年多出1項。其中，「全國平均總研發人力」、「行動寬頻用戶」及「資訊科技與媒體股票市場資本額占GDP的比率」全球居冠。

其次，「商業大數據應用與分析」排名第2名；「高等教育成就」、「研發占總支出的百分比」、「高科技出口百分比」及「公司敏捷度」則排名第3名，顯見台灣推動數位轉型過程中在基礎建設及研發應用的努力成果。

三大指標中，「科技」面向主要為評估受評國家開發數位創新技術的能力，台灣在此面向排名最佳，居全球第6，不過較2021年下滑4名。

數位發展部發布新聞稿指出，「資訊科技與媒體股票市場資本額占GDP的比率」及「行動寬頻用戶」排名全球第1，「技術開發及應用」、「科學研究法規」、「智慧財產權」、「科技發展基金」、「銀行和金融服務支持商業活動的程度」、「國家信用評比」、「通訊技術」等都有所提升，顯見政府推動國家數位轉型相關方案，已有顯著成效。

「未來整備度」面向主要評估受評國家數位化轉型的程度，台灣排名第8名，較2021年下滑1名。其中「商業大數據應用與分析」排名第2、「公司敏捷度」排名第3，「線上零售」、「商業大數據應用與分析」、「產學知識移轉合作發展程度」、「公私部門夥伴關係」都有所提升。

數位部表示，其中「未來整備度」面向新增「政府應對網路安全能力」指標，台灣首次評比獲得第9名，顯示因台灣特殊情勢而引發的資訊安全議題獲得重視，在政府積極應對並推出各項具體措施後，民眾對政府整體資安防護能量具有信心。

「知識」面向反映受評國家對新技術的學習能力，台灣排名全球第18，較2021年下滑2名。

數位部表示，將參酌IMD報告，針對各項指標排名情形評估台灣數位發展的優勢及挑戰，作為擬訂相關策略的依據，未來並將積極推動國家數位轉型，提升台灣數位國力。

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