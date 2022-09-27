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軍營旁租1甲地種4200株大麻

台灣新聞組／桃園27日電
近年查獲大宗大麻栽種數 資料來源／聯合知識庫 製表／李奕昕
近年查獲大宗大麻栽種數 資料來源／聯合知識庫 製表／李奕昕

台灣吸食大麻人口逐年上升，有販毒集團在桃園市龍潭區陸軍航空第601旅旁租1甲農地種大麻，檢警上周搜索，查扣4200多株大麻株，市價估計6億元台幣(約1885萬美元)，是台灣史上查獲最大數量的大麻植栽；現場逮捕2名台籍嫌犯和6名印尼籍逃逸移工，檢方訊後全數聲押禁見獲准，擴大追查。

檢警調查，吳姓、柯姓男子具幫派背景，有毒品前科，今年5月間在桃園龍潭租用1甲農地種大麻，僱用6名逃逸移工拉水管澆水、採收大麻花，8人都住在大麻田旁一棟透天厝。

大麻園周邊無住戶，但鄰近陸軍航空601旅，犯嫌為免引人注意，在外圍栽種其他植物遮蔽，外觀看不見大麻株。

桃園警方接獲情資，會同刑事局偵三大隊、台北市警方追查，因地處偏僻難靠近，經出動空拍機確認是大麻田，調閱附近監視器過濾出入車輛，鎖定吳、柯身分。

據了解，專案小組檢視空拍畫面原估計現場種植數百株大麻株，9月20日一早全副武裝突襲搜索，清查才發現多達4200餘株，另從透天厝起出乾燥大麻花及烘乾設備。

8名嫌犯坦承種大麻，聲稱尚未賣出；由於栽種規模龐大，檢警研判還有上手及金主，且恐早已流入市面。

大麻查獲量不斷攀升，高檢署早已示警，以往都是夾帶走私，近年轉「國產化」，販毒集團改採自行栽種，且規模愈來愈大，數百株以上的大麻園愈來愈多。

檢警分析，近年加拿大、泰國推動大麻合法化，台灣不少人認為大麻只是「天然菸草」，並非嚴重危害人體的毒品，常見上班族、大學生、藝術工作者及在台外籍人士吸食，這些「白領階級」與海洛因、安非他命、K他命等傳統毒品施用族群不同，不易掌握查辦。

大麻合法化 毒品 幫派

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