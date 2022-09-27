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退不了 進不來 中小學老師持續老化

記者趙宥寧／台北27日電
中小學教師年齡結構持續「老化」，40歲以下教師比率已剩不到3成，年輕老師進不來，「新陳代謝」越來越慢。示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)
中小學教師年齡結構持續「老化」，40歲以下教師比率已剩不到3成，年輕老師進不來，「新陳代謝」越來越慢。示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)

中小學教師年齡結構持續「老化」，40歲以下教師占比已剩不到3成，「新陳代謝」緩慢。教團分析，少子化讓專任職缺大幅減少，年金改革則進一步讓教師退休意願降低，甚至被迫延退，導致年輕老師更進不來，教育部應正視並提出解方，否則將成台灣國教重大危機。

根據教育部統計，近10年中小學教師年齡結構出現劇烈翻轉，100學年(2011年)時（含長期代理教師）有約一半老師年齡在40歲以下，但最新111學年，40歲以下教師比率已剩不到3成；50歲以上教師10年來占比則從1成上升到近3成，全國60歲以上的國小教師超過千人。

全教總理事長侯俊良說，年金改革延後退休並減少給付導致教師退休意願降低，少子化現象則使專任教師職缺大幅減少，是造成中小學教師年齡結構持續「老化」失衡的主因。

以往教師年滿50歲、年資達25年即可退休，但年改後，教師必須「年資+年齡」達一定基數才能退休，以今年來說，加總要80才能退，明年還會增加到81，一直要到116年變成85為止，也就是所謂「85制」；有些教師即使目前達到退休基數，但因退休金變少，退休意願也降低。

侯俊良說，目前「85制」還在過渡期，依此趨勢，中小學教師平均年齡還會逐年增高，不積極面對，情況會愈來愈惡化，教育部應正視此一現象，並提出解方。

全中教秘書長許麗吉說，年改讓想退休的老師退不了，缺額出不來，年輕老師就進不來。她認為，世代要與時俱進，就須適度討論教師退休年資是否有改善空間，教育部也可親赴教學現場調查，「有時不能只考慮到退休金」。

有教師說，許多資深的「老」老師退不下來，教學代溝愈來愈深。國教行動聯盟家長部長王瀚陽也說，曾有校長因校內資深教師不甩教育新政，校內行政多由年輕老師一肩扛，職場衝突屢見不鮮，也曾有年輕家長不喜歡資深教師的傳統觀念，多次陳情希望能有所改善。

全國家長團體聯盟理事長蕭東原說，許多年輕老師其實是1年1聘的代理教師，有些甚至還要扛行政、超鐘點，教育部應適度放寬教師員額，讓年輕教師有機會成為正式教師。

全國中小學校長協會理事長張信務則鼓勵代理教師，在等待正式缺之際可增進自身能力，比如取得本土語中高級認證、英語中高級認證，又或是數位教學認證，未來在拚正式教師甄選時，能更有競爭力。教育部昨則未回應。

教育部 退休金 年金改革

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