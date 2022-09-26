補助被吃掉 0~6歲國家一起養喊假的？

8月起，0至2歲送托家長補助，從原本的7000元，調高至8500元，卻陸續有家長喊苦，因許多縣市的準公共化托育中心收費上限也跟著調高。(本報資料照片)

蔡英文 總統推動「0至6歲國家一起養」，上月起補助調高1500元（台幣，下同，約48美元），但六都中有四都跟進調高收費天花板，僅台中和高雄未調。家長感嘆政府提高補助卻被漲價和通膨吃掉，甚至還要倒貼。民團質疑，「政府補多少、業者漲多少」，中央補助根本沒進家長口袋。

中央宣布，0至2歲送托家長補助從原本的7000元調高至8500元，但部分縣市準公共化托育中心收費也調高。台北、新北、桃園和台南同步調高收費上限，理由是原物料大漲及通膨影響營運成本。

高市社會局表示，參考消費者物價指數 和高雄市家戶可支配所得，今年兩者變動不大，且因疫情 影響大環境，今年未調整收費上限。台中市府表示，現有補助已足夠，暫不需調整。

新北市林小姐說，儘管8月開始補助加碼，但托育中心又說要漲500元，目前只能打消生第二個小孩的念頭。雙薪家庭、在北市租屋的周先生說，托育費跟著漲，經濟壓力愈來愈重，原本規畫6年內要買房，現在只能再看看。

一位私幼業者質疑，「0至6歲國家一起養是喊假的」，只有利某些特定族群，無法真正嘉惠所有年輕家長。

彭婉如文教基金會執行長王兆慶說，這波準公共化托育中心調漲，中央補助根本沒有回到家長口袋。地方政府面對業者提出的通膨壓力，只能任由價格上調；衛福部托育補助模式「補多少都會被吃掉」，政策明顯失效，甚至增加家長負擔。

北市社會局指出，北市以2016年為基期，經委員會各專家及團體代表商議，決議「費用調幅約2%」，符合中央準公共化托育政策要點的規定。

新北市社會局表示，準公共化托嬰中心收費上限從2萬元調整至2萬1000元，副食品費每月500元調高到1000元，未與家長議定項目不得強制收取，且收費調漲應提報個案審議。