黑白集／幸「浮」城市 需要暖男給暖意

高雄蓮池潭周末又發現浮屍，這是一個半月來高雄的第九具浮屍，七女二男。高雄是親水城市，平均五天，愛河、蓮池潭、高雄港等公共水域就會發現一具浮屍，頻率高到令人發毛。數字不斷累積，高雄市府卻不見具體行動，遭譏「幸福城市」變「幸浮城市」。

正當北台灣的選舉為抄襲烏賊打到走火入魔，民生議題全被拋在腦後；高雄的浮屍問題或許能喚醒大家：政治的初衷應在解決民瘼。有人說，利用選舉渲染自殺，可能引發模仿效應，並不道德。但面對生命攸關的社會議題，政府卻裝作視而不見，才更不道德。

高雄自殺率居六都之冠，每10萬人死亡率為17.8人，遠高於全國平均值。過去10年，高雄自殺身亡者計4700 人，平均每年470人；亦即，平均一天有近1.3人自殺。其中，不少是孤獨或憂鬱的長者，也有正值壯年的世代。由此看，高雄的社福安全網可能粗疏破漏遲未修補，導致長者失去社會支持而厭世；而經濟發展的不均，則讓壯年世代喪失鬥志。

高雄擁有水量豐沛的「愛河」，但今年以來，它已奪去15條性命，令人唏噓。有議員建議，成立「愛河生命巡守隊」，或許是個可行之計。更重要的是，高雄除不斷堆砌城市風華，也該多激發人性關懷。「暖男」的城市，請多傳播一點暖意吧！