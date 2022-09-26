中秋號誌出包 台鐵抓2元凶：電流增強干擾波、電纜劣化

中秋連假台鐵彰化路段號誌故障，造成大誤點，台鐵找出兩綜合因素所致，將對電力及號誌系統啟動專案研究規畫。(圖：台鐵提供)

中秋連假期間，台鐵 彰化花壇到員林路段間因號誌故障，造成疏運出包，三天內延誤逾七萬名旅客，為台鐵史上最嚴重號誌故障事件。經兩周以上調查，台鐵局運安處總算釐清原因，因該區間電力迴流系統不平衡，列車經過時電流產生的干擾波增強，加上號誌電纜劣化造成抗干擾波能力衰減，兩項綜合因素所致。

但為何該區間會出現電力迴流系統不平衡？台鐵局說，主因是近年新購車輛、電務智慧化啟用等大量投入營運，使原系統負荷產生變化，列車通過該區間路線上坡，或是上、下行列車同時進入時，瞬間負載電流增加，導致干擾波增強，影響號誌系統。

但為何其他路段無此情形？台鐵局表示，因該路段電纜又剛好劣化，抗干擾波能力衰減，是雙重原因所導致。

台鐵該區間號誌在中秋連假前一天故障，還一連異常三天，連假收假日才修復。台鐵局當時表示，因電力系統異常洩漏低頻波，導致計軸器遭干擾異常，經加裝低頻波阻隔設備後恢復通行。但台鐵之前始終未找到干擾源，過了兩周，總算找出兩大「元凶」。

台鐵局進一步表示，台鐵電務單位只有一般電壓電流表等較簡單測量器材，導致搶修時間過長，影響層面也因此跟著擴大；完成搶修後，仍持續在該地點進行各項補強作業，包括電力迴流線強化、號誌電纜更新、設備接地確認，高雄科技大學專家團隊昨也進駐員林機房，導入號誌系統訊號波形重建技術等改善措施，增加突波抑制，目前系統已正常運作。

由於台鐵新車和新設備仍在陸續上線，為避免類似情事再發生，台鐵局長杜微表示，將啓動專案研究，會同外界專家學者、鐵研單位，對未來電力及號誌系統進行整體規畫，消除潛在風險；對老舊設備更新、搶修檢驗設備的購置，也會通盤檢討改善。