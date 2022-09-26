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野營溪水暴漲 10小時驚險搶救 怪手接駁救66人

記者戴永華／宜蘭26日電
宜蘭清水地熱溪床25日因大雨暴漲，27車66人受困，消防局最後出動怪手改變水道接駁救出。(圖：消防局提供)
宜蘭清水地熱溪床25日因大雨暴漲，27車66人受困，消防局最後出動怪手改變水道接駁救出。(圖：消防局提供)

宜蘭清水地熱區昨因大雨溪水暴漲，在溪邊沙洲野營的27車、66名遊客來不及逃出，困在沙洲待援；消防局出動兩部挖土機挪移溪石改變河道，再以跨越溪床方式，分7梯次接駁，昨天入夜前將人全數救出，解除危機。

宜蘭昨天大雨不斷，山區溪水暴漲，有民眾昨天上午8時40分報案，指清水地熱溪床對岸沙洲有人車受困，警消到場使用大聲公聯繫，對方表示食物與水充足，17車43人安全無虞，待水退後再撤離。到了10時30分，消防人員發現另一處又有10車23名露營民眾受困。

上午11時左右，第一批受困17輛車中，一輛紅色休旅車試圖闖關被溪水淹沒，車上人員及時逃出，車子卡在礁石上動彈不得。

過中午雨勢未停，消防員無法等到溪水退去再救，昨下午出動兩部挖土機，先挪移砂石改變水道及水位，再以人力攙扶方式循溪谷抽水機便橋，成功救出23人撤離。

但天色漸晚，山上雨勢變大，消防人員再改採挖土機接駁，昨天下午4時左右挖土機過溪，讓每人穿上救生衣，分7梯次接駁，昨傍晚6時許40餘人全數救出。救援行動歷時約10小時，全數平安脫困。

宜蘭縣消防局說，宜蘭地區有豪大雨特報，山區雨勢預期較大，民眾勿靠近河邊，避免在行水區露營、戲水及溯溪，以免發生危險。

一輛紅色休旅車想衝出受困區，卡在溪床，車上人員及時逃出。(記者陳正興／攝影)
一輛紅色休旅車想衝出受困區，卡在溪床，車上人員及時逃出。(記者陳正興／攝影)

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