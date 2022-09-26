中科院技師下載國安機密 被抓前刪光 判刑8月

國家中山科學研究院系統發展中心彭姓技術師，涉嫌複製國家機密事務人員名冊、無人登月機、雄3飛彈性能提升報告等機密資料到個人檔案夾，被發現停權調查期間，又用同事帳號刪除檔案夾。這起重大國安案件原由高檢署調查，但因檔案被刪，無法認定是否涉及機密，最後由桃園地檢署以刪除公務電腦電磁紀錄罪起訴，一審判刑八月。可上訴。

檢調調查，彭男複製下載資料包括「無人登月機概念設計結案報告」、「垂直發射反潛火箭關鍵技術硏發案結案報告」、「雄3飛彈性能提升與構型精改案結案報告」、「從事涉及國家機密事務人員名冊」、「海劍2型飛彈垂直發射評估報告」，及包含「雄風」、「天劍」、「天弓」等多筆檔案，均屬機密文件，牽動國家安全。

判決指出，彭男2018年利用上班前或下班後時間，將機密文件下載到伺服器內的個人檔案夾，隔年6月被中科院發現停權，變更管理者權限密碼，彭無法再檢視、存取、複製、刪除。檢調同年7月展開調查，當時檔案仍保留在伺服器中。

彭男被停權後仍在中科院服務，2020年4月7日見同事暫離崗位，先關閉系統連線傳輸紀錄，再偷用同事電腦帳號刪除個人資料夾，調查局國家安全維護站4月14日前往搜索，發現資料全被刪除。

彭男辯稱複製檔案是業務所需，下載業務以外資料是幫同事重灌或汰換電腦做備份。利用同事權限刪除檔案夾，辯稱是發展中心要求刪除個人所有資料，還強調刪除資料不重要也無關國家機密，未造成中科院損害。

桃園地院調查，彭男下載資料有多款國造武器研究報告及國家機密事務人員名冊，均屬國家機密，調查期間除非有高檢署指示，否則不能更動。彭男刪除檔案前還先關閉伺服器連線，避免行為曝光，作法欲蓋彌彰。

法院認為，彭男未經授權下載機密文件，經中科院停權已不得再做任何動作，仍利用同事帳號刪除檔案夾，犯無故刪除公務機關電腦電磁紀錄罪，至今無悔意，判刑8月。

至於彭姓技術師未經授權複製下載國家機密，停權調查期間卻仍在原單位服務，讓他有機會刪除檔案滅證；中科院解釋，彭男是資安 技術人員，當時很難做跨單位調整，也未能預見他會利用同事帳號刪除資料，事後已檢討改進，加強資安控管和人員安全調查。

彭男2013年7月1日至中科院系統發展中心計畫管理組擔任定期契約人員，2016年6月1日轉任技術師，負責網管、資安業務，持有伺服器管理者權限帳號、密碼。事發後，彭男被中科院記過二次，2020年12月31日自請離職。

知情人士說，中科院研究計畫多為國家機密，嚴重甚至牽動國土安全，防止機密外流最好方法是愈少人知道愈好。案件開始調查後，為了避免資料傳遞時走漏，檔案一直封存在中科院伺服器內，除非配合高檢署，不能任意更動。

因依法雇主不能無故將員工停職，當時事證還不充分，中科院先將彭調職，研判讓彭有警覺，又剛好逮到機會；調查人員只能將物證送科學鑑識處，若無法還原，就白忙一場。

中科院指出，事件後內部已做檢討，增加機敏作業區，凡涉及機密檔案都必須在特定空間進行，該空間也使用獨立網路，避免再有人從外網竄改資料。另外，新進人員調查項目從12項增到31項，透過加強深度方式，確保用人無虞。