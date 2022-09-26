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攀仙山滑落邊坡 40歲女子吹哨救了自己

記者范榮達／苗栗26日電
賴姓女子攀爬苗栗獅潭仙山不慎滑落邊坡，她吹哨求救，消防人員及時鎖定位置救出。(記者范榮達／翻攝)
賴姓女子攀爬苗栗獅潭仙山不慎滑落邊坡，她吹哨求救，消防人員及時鎖定位置救出。(記者范榮達／翻攝)

賴姓女子前天攀爬苗栗縣獅潭鄉仙山不慎滑落，卡在步道旁下方約30公尺鬆軟邊坡，再滑落就是深達百公尺山谷，情況危急；還好消防人員根據她的求救哨音，5分鐘快速鎖定位置搶救，賴女僅身體多處擦傷，送醫無大礙。

苗栗縣政府消防局前天上午9時13分接獲賴女同行楊姓友人報案，40歲賴女在獅潭鄉仙山三角點往神桌山步道約100公尺處失足滑落步道旁山谷，看不見蹤影，但可以聽到賴女隨身哨子吹出的聲音。

消防局會同警方派出12人上山搶救，上午10時半左右到達現場，循著哨音以繩索下降，約5分鐘發現賴女卡在邊坡草叢，她右眼角上方擦傷、左手掌撕裂傷，緊急上頸圈固定後，先救往上方約5公尺較平緩處，再使用軟式擔架，中午12時24分左右搬運至步道，下午1時43分救護車送醫。

消防局說，賴女跌落位置坡度達60度，土壤相當鬆軟，賴女滑落時靠後背包保護，命大卡在約30公尺處，加上她與友人隨身帶哨子，救援人員能快速鎖定位置，否則底下就是深達百公尺山谷，後果不堪設想。

消防局提醒民眾善用手機GPS定位功能，若不小心迷路受困，報案求援時可以通報自身座標；另無線電、地圖、急救醫護用品、哨子是登山必備用品，山區氣候變化大，也要準備雨衣、帳棚，方便紮營休息；如需溯溪要準備救生衣或防寒衣。

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