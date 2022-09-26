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計程車兼差當馬夫 外送摩鐵遭逮 他否認小姐卻全招了

記者張議晨／高雄26日電
李女從王男計程車下車後，到摩鐵完成性交易，整個過程都被警方全程蒐證。(圖：警方提供)
李女從王男計程車下車後，到摩鐵完成性交易，整個過程都被警方全程蒐證。(圖：警方提供)

高雄王姓計程車司機因跑車賺得不夠多，接受應召站委託，負責「外送」小姐到汽車旅館接客，再從中抽取佣金，高雄市苓雅警分局獲報，日前趁王男出勤時，上前將他攔截，在車上查獲兩名女子。王雖否認外送小姐，但兩名李女卻坦承性交易，且都由王男接送，警方訊後將王依妨害風化罪嫌送辦，兩女則依社維法移送裁罰。

苓雅警分局近日接獲情資，指有打扮入時女子進出並且短暫停留旅館、汽車旅館等場所，懷疑女子在從事性交易，警方獲報後派員進行蒐證，23日下午4時許，果然在苓雅區學源街附近的摩鐵外面，逮到穿著短裙的女子進入摩鐵。

員警在場按兵不動，等女方步出摩鐵坐上計程車後，再派員上前攔截，當場在王男車上查獲兩名從事性交易的李姓女子。

起初王男辯稱兩女是他的客人，並不是載兩人到摩鐵交易。但剛接完客的李女（43歲）則打臉王男，稱她才剛上繳4100元（台幣，下同，約128美元）給王男，另名李姓女子也答腔（31歲），稱不久前她也是經王男接送，到摩鐵接客，當時也有上繳3600元給王男。

警方調查，61歲王男平時在外開計程車，但載客收入有限，因此轉而兼職當馬夫，若有男客叫小姐到汽車旅館服務，王男則負責接送出勤，之後再抽取佣金；李女這次是以6200元代價，在Twitter上聯繫朱姓男客人，兩人約好在苓雅區的這間摩鐵交易，收入上繳給王男後，王再上交給應召站業者。

但王否認仲介李女從事性交易，也未供出相關集團，警方詢問後，依妨害風化罪嫌移送法辦，至於剛完成交易的李女，員警事後也找上朱男，將他與李女依社會秩序維護法移送裁罰。

王姓計程車司機兼差當馬夫，車上還有兩名李姓女子，王被員警攔截後依妨害風化罪嫌送辦...
王姓計程車司機兼差當馬夫，車上還有兩名李姓女子，王被員警攔截後依妨害風化罪嫌送辦。(圖：警方提供)

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