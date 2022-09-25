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偷拍女友如廁沐浴 男子認錯判刑4年

記者王長鼎／新北25日電
圖為示意圖。(Ingimage)
圖為示意圖。(Ingimage)

張姓男子4年前與相差28歲小女友同居，為滿足個人私慾，不僅趁女友熟睡時偷拍私密部位，還暗中在住處客廳及廁所裝監視器，將小女友更衣、如廁、沐浴影片存檔在電腦主機裡，女友前年使用張男電腦時驚見自己竟是影片女主角，氣憤提告，新北地院日前依違反少年意願使少年被拍攝猥褻行為電子訊號罪，判刑4年，可上訴。

判決指出，新北市張姓男子（46歲）於2018年6月交往相差28歲的小女友並同居，為滿足個人私慾，趁女友熟睡而不能抗拒之際，多次以手機偷拍猥褻其隱私部位影片，更在客廳及廁所內裝設監視錄影器，拍攝女友裸露胸部、臀部及生殖器的換穿衣服、如廁、沐浴影片，並儲存於個人電腦硬碟和隨身碟內。

張男女友2020年3月初使用男友的電腦時，看到裡面存有許多不雅影片，驚見自己正是影片中的唯一女主角，氣憤報警提告，新北警方持搜索票前往搜查，當場查扣儲存有不雅影片的電腦主機、記憶卡、隨身碟及監視器等物品，警詢後依法移送新北地檢署偵辦。

張男在檢警偵辦及法院審理期間，均坦承犯行，並已與女友及女友母親達成和解，新北地院考量張男已有悔悟且無影片流入市面或對外散布，加上雙方已達成和解，日前依違反少年意願使少年被拍攝猥褻行為電子訊號罪，判刑4年，仍可上訴。

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