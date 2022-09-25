吹哨者爆：鏡電視申請執照欺騙NCC 鏡電視：非事實

有「吹哨者」爆料，鏡電視在申請執照時，涉嫌欺騙NCC。(本報資料照片)

國民黨 立法院黨團昨天表示，有「吹哨者」揭露，鏡電視在申請執照時，內部會議出現鏡週刊社長裴偉及國家通訊傳播委員會（NCC）前官員黃馬煜主導的情形，兩人要求鏡電視對於「裴偉辭董事長（鏡電視）後仍有領顧問費」、鏡週刊曾有上百位人掛在鏡電視名下支薪等事情「不要講清楚」。

國民黨立委費鴻泰指出，根據吹哨者提供會議資訊及錄音檔，鏡電視在申請執照過程，形同欺騙NCC；國民黨團要求NCC對於鏡電視當初申照過程，要再啟調查，也可以把資料提供給NCC。

國民黨立委洪孟楷說，在近期移頻TVBS、讓鏡電視入主55頻道爭議之前，鏡電視早被質疑有政黨派系和政府高層介入；今年4月29日，立法院交通委員會中，國民黨和時代力量立委都提案成立鏡電視審查執照調閱委員會，被民進黨 立委挾人數優勢否決。

根據國民黨團提供的吹哨者資料，在1月19日NCC宣布通過鏡傳媒集團申請鏡電視新聞台申設案前，裴偉與黃馬煜參與並主導鏡電視內部高層，討論如何回答NCC提問的會議。該吹哨者投訴，證實鏡電視早就違反NCC要求，讓鏡週刊高層裴偉等參與鏡電視決策。

對於「裴偉5月辭去董事長（鏡電視）後，6月還是透過停雲顧問管理公司領顧問費，12月才退還」一事，吹哨者資料指出，黃馬煜極力主導不要講清楚，只要回覆NCC裴偉從辭董事長後就沒支領費用，還提出各種隱匿方法；雖然當時的鏡電視董事長陳建平主張據實說明，但鏡電視新聞副總陳素秋也說「NCC調查能力有問題，應該不會注意到那家公司（指停雲）」

吹哨者資料也顯示，對於鏡週刊曾有上百位人力掛在鏡電視名下支薪，黃馬煜也主張「直接講沒有人力共用」，裴偉則說「馬煜建議是說，不用歸建、而是用臨時人員」。

針對上述質疑，NCC昨回應，請提供相關事證交該會參考，若有相關決議或決定將再對外說明；另有關鏡電視新聞台及TVBS新聞台移頻案件，NCC也表示，兩案無關聯，皆依程序處理中，NCC對個案不會有既定立場，也未有政治力介入操作。

鏡電視則表示，針對所謂吹哨者提供資料，此前已發過聲明，該內容經過刻意剪接及有變造、偽造之嫌，絕非事實；民代及媒體若仍蓄意散布或報導，鏡電視將依法提告。