衛福部長：台明年健保費不漲 住院看護可望納保

健保總額預算完成協商，衛福部長薛瑞元表示，確定明年不會調漲保費。 （本報資料照片）

2023年健保 總額協商會議結果昨天出爐，明年健保總額再度突破8000億元（台幣，下同，約251.53億美元），付費者與醫界代表在中醫、牙醫總額及其他預算達成共識，但在醫院及西醫總額分別提案成長率為2.8%和4.2%，兩案相差100多億元，將並陳至衛福部核定。衛福部長薛瑞元昨天表示，明年將不會調漲健保保費 ，但部分負擔上路日期會盡快決定。

薛瑞元表示，年底健保安全準備金應有一個月以上，因此確定明年不會調漲保費，至於明年底安全準備金可能低於一個月以下，後年是否要調整費率？目前還不清楚，因為還有一年時間，不宜預測過早；至於健保部分負擔，還需觀察疫情 發展及社會經濟恢復情形，上路時間會盡快做出決定。

至於健保總額協商達成共識的部分，健保會執行秘書周淑婉說，牙醫門診總額增加14.898億元，中醫門診總額增加14.05億元。令人關注的是，健保會委員支持衛福部提出中長期改革計畫，編列住院整合照護試辦計畫提高至6億元。

住院整合照護試辦計畫，由家庭照顧者關懷總會等民間團體倡議推動，可簡單解釋為「住院看護納健保」。

疫情之下，各家醫院實施防疫政策禁止探病陪病，最多僅限一人，入院需要PCR等，事項繁瑣，讓家屬多傾向找尋看護協助，原本醫院看護行情一天2400元到2500元，飆升到一天3000元；部分家庭把照顧住院家人的責任直接「丟」給醫院，疫情下醫院護理人員負擔倍增，意外加速擴大試辦「住院整合照護計畫」。

家總理事長郭慈安說，隨少子化問題嚴重，人口快速老化，未來家庭成員可以放下工作照顧家人的人數更少，目前如歐、日等先進國家都是「零照顧者」，衛福部應超前部署，正視此問題。

住院整合照護試辦計畫今年已開始試辦，健保署長李伯璋說，試辦計畫為病人住院時，每床每天可獲750點補助，其餘差額自負，但費用不得高於1050元，以降低民眾經濟壓力。

新光醫院副院長洪子仁表示，住院整合照護計畫就是美國行之多年的全責照護，背後有龐大的醫療支出支撐，且西方人認為照顧並非完全是家人責任，經多年觀察與研究，全責照護從醫療到生活都由醫院協助，能減少院內感染，提升住院品質。

不過，目前健保財務壓力大，總額制度下，健保點值可能打折，洪子仁表示，現階段健保署應量力而為，估算全責照護全面上路，每年健保至少支出上千億元，他支持先以小規模試辦計畫開始，另外，若連患者生活照顧都由醫院負責，糾紛風險將大幅提高。

行政院日前核定明年度健保總額範圍為1.307%至4.5%，經協商後，付費者代表方案總額成長率為2.8%，總額達8324億元、醫界代表建議成長率4.2%，總額達8437億元，未達共識，於是兩案並陳，健保會預計11月送至衛福部，最後交由薛瑞元決定。