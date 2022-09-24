丟包13億元毒品 海漂失蹤走私露餡

野柳外海出現600公斤K他命，基隆地檢署昨起訴戴姓船主、陳姓船長，並聲請沒收漁船。(記者游明煌／翻攝 )

近年販毒集團常利用北海岸海域走私毒品 ，「崑崙財66號」漁船在野柳外海以丟包方式，走私33袋、660公斤K他命，市價13億元台幣，但因未掌控海漂，導致毒品漂流失去蹤跡，讓運毒事跡敗露，基隆地檢署昨依運輸三級毒品罪起訴戴姓船主、陳姓船長，並聲請沒收漁船。

起訴指出，戴男、陳男今年5月24日從宜蘭南方澳漁港出發，前往彭佳嶼北方海域，戴男先以船上衛星電話與運毒集團成員確認身分後，即與陳男撈起被丟在海面上、以漁網捆住的卅三袋K他命，放置在甲板上。

兩人為躲避追查，同日晚間10時許，由陳男駕駛漁船滯留在新北市野柳海域十餘海里處。

隔天凌晨3、4時許，戴男將K他命丟至海面，但未掌控海漂方向，導致毒品漂流失去蹤跡，為找回毒品，戴男與陳男在野柳海域駕駛漁船反覆不規則航行，因海域廣闊又有大浪，找得人仰馬翻也沒找到。

沒想到，當天清晨6時許，有漁民在野柳岬岸距岸約500至600公尺處海域作業時，發現漂浮在海面上的33袋漂流物，懷疑是毒品，隨即撈起並通報基隆查緝隊，報請檢察官 偵辦；檢警以相關船舶航行軌跡循線查獲戴男、陳男。