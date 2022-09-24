2警誆商人賣贓物 擺平後索鉅款 珠寶商告

台北市士林及萬華警分局偵查隊賴姓及鍾姓偵查佐，被指控兩年前夥同林姓珠寶買家，向一名珠寶商誆稱其所賣珠寶是贓物，要求拿出數百萬元來擺平，珠寶商起疑未付款並向新北檢提告，檢方昨親自帶隊搜索士林、萬華分局及兩員警住處，帶回兩人詢問，檢察官 訊後依瀆職、加重詐欺 罪命賴男30萬元台幣、鍾男50萬元交保。

據了解，全案緣起於2020年6月，林姓男子在新北市中和設局向珠寶商購買玉石，事後誆稱對方所賣的珠寶是贓物，企圖設局詐騙商家錢財，當時鍾男、賴男也在場，被害人懷疑三人是共謀詐欺，以身邊沒有那麼多現款，需要時間籌款做為藉口，拖延交款時程，暗中向檢警報案。

據了解，新北警方今年初找到林姓男子，林男未提及鍾、賴兩人角色，但在檢方複訊時，林被突破心防，全盤托出與兩員警設局過程，檢方也因此查出涉嫌與林男聯手設局的賴男與鍾男，竟是具有警職的偵查佐，經蒐集相關犯罪事證後，檢察官昨天指揮新北市刑大、並親自帶隊搜索賴、鍾兩人住處及士林、萬華分局等相關地點，查扣賴男、鍾男手機 等相關證物；兩人供稱，當時是接獲友人通知到場，見現場情況與友人說法有出入，隨即離開現場，堅稱未涉入詐欺。

士林警分局聲明，經查發現鍾男（現任萬華警分局偵查佐）、賴男在案發時也在現場，其涉案事證明確，涉有詐欺取財、恐嚇得利等罪嫌，行政責任部分，將視偵審結果再行擬議及追究相關人員考監責任，若有不法定將依法究辦，絕不包庇。