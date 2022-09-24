動物園人氣家族 團團憨厚 圓圓嗆辣像川妹子

在台的大貓熊團團一家4口。(資料來源：聯合報資訊圖表小組整理)

大貓熊團團、圓圓一家是台北市立動物園 人氣明星家族，園方指出，團團個性比較憨厚，圓圓則是脾氣嗆辣的「四川辣妹子」，夫妻個性迥異，保育員們多年來已把牠們一家當家人相處，牠們才剛歡慶18歲生日，大快朵頤「水果冰蛋糕」，這次團團發生病變，大家都很擔心，動員總統級的醫療團隊照顧。

團團圓圓抵台後，2009年大年初一首度亮相，當時貓熊旋風席捲全台，民眾得先在動物園門口等著抽號碼牌，再入園進大貓熊館參觀，每人只限看十分鐘，一天的參觀量為2萬5000人次，場場爆滿。

2013年生下可愛的「圓仔」後，貓熊熱再起。園方透露團團、圓圓和牠們生下的大女兒圓仔、隔年所生的小女兒圓寶，大貓熊家族是明星級動物，平常有五、六位保育員照顧，園方給予的照料是最好等級，無論是照料團隊或醫療團隊都曾被戲稱為「比總統的醫療團隊成員更多、橫跨領域更大」。

圓仔出生時，動物園還組成「元首級醫療團隊」，網羅知名醫院的獸醫、小兒科、麻醉科等各領域醫師，就為了給「熊」好命的圓仔最好的照顧。

團團圓圓愛吃竹葉，也愛啃堅硬的竹桿，2018年，保育員發現團團左上犬齒斷裂流血，會診後發現團團犬齒牙冠斷裂、牙髓腔暴露在外有感染風險，為了讓團團能進食，醫療團隊除了幫牠補牙，還幫牠製作鈦金屬假牙牙套，讓團團成為全球第一隻裝牙套的大貓熊。