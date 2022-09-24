我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大腿摸到胯部 吳恬敏曝遭「菜鳥新移民」資深製作性騷

投資人情緒2008來最悲觀 高盛：經濟衰退硬著陸難避免

動物園人氣家族 團團憨厚 圓圓嗆辣像川妹子

記者徐偉真、楊正海／台北24日電
在台的大貓熊團團一家4口。(資料來源：聯合報資訊圖表小組整理)
在台的大貓熊團團一家4口。(資料來源：聯合報資訊圖表小組整理)

大貓熊團團、圓圓一家是台北市立動物園人氣明星家族，園方指出，團團個性比較憨厚，圓圓則是脾氣嗆辣的「四川辣妹子」，夫妻個性迥異，保育員們多年來已把牠們一家當家人相處，牠們才剛歡慶18歲生日，大快朵頤「水果冰蛋糕」，這次團團發生病變，大家都很擔心，動員總統級的醫療團隊照顧。

團團圓圓抵台後，2009年大年初一首度亮相，當時貓熊旋風席捲全台，民眾得先在動物園門口等著抽號碼牌，再入園進大貓熊館參觀，每人只限看十分鐘，一天的參觀量為2萬5000人次，場場爆滿。

2013年生下可愛的「圓仔」後，貓熊熱再起。園方透露團團、圓圓和牠們生下的大女兒圓仔、隔年所生的小女兒圓寶，大貓熊家族是明星級動物，平常有五、六位保育員照顧，園方給予的照料是最好等級，無論是照料團隊或醫療團隊都曾被戲稱為「比總統的醫療團隊成員更多、橫跨領域更大」。

圓仔出生時，動物園還組成「元首級醫療團隊」，網羅知名醫院的獸醫、小兒科、麻醉科等各領域醫師，就為了給「熊」好命的圓仔最好的照顧。

團團圓圓愛吃竹葉，也愛啃堅硬的竹桿，2018年，保育員發現團團左上犬齒斷裂流血，會診後發現團團犬齒牙冠斷裂、牙髓腔暴露在外有感染風險，為了讓團團能進食，醫療團隊除了幫牠補牙，還幫牠製作鈦金屬假牙牙套，讓團團成為全球第一隻裝牙套的大貓熊。

動物園

上一則

周玉蔻扯蔣孝嚴緋聞 遭批下流 張淑娟被捲入：將提告

下一則

比照乘客0+7 機組員外站管制將同步鬆綁

延伸閱讀

大貓熊「團團」腦病變 四川臥龍基地不排除派專家訪台

大貓熊「團團」腦病變 四川臥龍基地不排除派專家訪台
大貓熊「團團」病了 中國網友心疼喊話：回來吧

大貓熊「團團」病了 中國網友心疼喊話：回來吧
台北大貓熊「團團」疑腦部病變 柯文哲：盡力給最好的治療

台北大貓熊「團團」疑腦部病變 柯文哲：盡力給最好的治療
棕熊「凌波微步」貼巴士車窗乞食 網：像演生離死別的愛情劇

棕熊「凌波微步」貼巴士車窗乞食 網：像演生離死別的愛情劇

熱門新聞

花蓮大地震，警消到場搶救，下午4時前已緊急救出3人。（圖／警方提供）

台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出

2022-09-18 09:44
台灣採購的莫德納雙價次世代疫苗首批80萬劑16日深夜運抵桃園機場，預計24日起配送各縣市政府。記者季相儒／攝影

台灣10月上旬入境 不開放0+7

2022-09-16 16:34
愈來愈多台灣民眾感受到兩岸軍事關係處於緊張狀態，高達53%民眾不滿意蔡英文總統處理兩岸關係的表現。圖為蔡英文（左二）今年3月視導新制教召14天訓練。（本報系資料照片）

本報系民調：蔡英文兩岸政策 台民眾不滿意逾半

2022-09-19 20:40
桃園榮譽國民之家邀脫衣舞孃表演的影片登上紐約郵報，網友看了大讚：我也想去！ （取材自推特）

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

2022-09-15 17:46
台東今晚發生苪氏規模6.4地震，鹿野鄉永安村住家櫃子掉落，一片狼籍。圖／讀者提供

台東強震 民家中電視櫃突倒下 回憶驚悚全程

2022-09-17 11:14
張淑娟聲明。圖／台北市議員王鴻薇辦公室提供

蔣孝嚴昔日緋聞女主角張淑娟發聲 近日將對周玉蔻提告

2022-09-23 11:42

超人氣

更多 >
美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走
拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下

拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下
機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯

機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯
這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力

這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力
在亞馬遜網站購物 還有這幾個省錢妙招

在亞馬遜網站購物 還有這幾個省錢妙招