我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約安裝逾百充電樁 市府籲全民開電動車

紐約華生較多小學 政府經費較少

宜蘭選情╱藍控江聰淵論文 「像小學生剪貼簿」

台灣新聞組╱宜蘭24日電
民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵，被國民黨指控涉抄。(本報資料照片)
民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵，被國民黨指控涉抄。(本報資料照片)

論文門各地延燒，國民黨昨指控，民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵淡江大學國際企業系在職專班碩士論文涉及抄襲，相似度比對高達40%，「像小學生剪貼簿」，呼籲比照新竹市前市長林智堅模式，江應退出宜蘭縣長選舉。江聰淵昨說，他從小沒用功，但後來在職專班進修「盡力讀、努力學」，他會虛心接受學術的嚴格檢驗，也尊重檢驗結果。

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠說，江聰淵從盜採砂石案、圖利政治盟友林智勇、賤賣土地風波到如今爆出論文抄襲醜聞，讓宜蘭人質疑他的誠信。競選連任的宜蘭縣長林姿妙僅表示「謝謝大家」。

國民黨台北市議員張斯綱說，江聰淵論文「就像小學生剪貼簿」，剪得毫無技巧、不符合任何學術規範，呼籲校方應出面捍衛學術倫理價值。淡江大學昨午表示，收到檢舉書後將依相關程序辦理。

國民黨台北市議員王鴻薇表示，江聰淵的論文名稱是「開放陸客來台後宜蘭縣觀光產業因應策略之研究」，經過Turnitin系統比對，抄襲對象非常多，排除參考書目及引述，抄襲比率達到40%，若沒排除參考書目及引述，是達到43%。她說，江聰淵的論文抄襲來自於8個不同論文期刊。

國民黨 觀光 民進黨

上一則

桃園選戰╱羽球館震災 鄭寶清告鄭文燦瀆職

下一則

2警誆商人賣贓物 擺平後索鉅款 珠寶商告

延伸閱讀

論文案有傷？新竹市民調高虹安仍領先

論文案有傷？新竹市民調高虹安仍領先
林耕仁碩論涉抄 中華大學初比對「符合規範」

林耕仁碩論涉抄 中華大學初比對「符合規範」
雲林選舉╱碩論藍質疑造假 劉建國：對手沒招了

雲林選舉╱碩論藍質疑造假 劉建國：對手沒招了
宜蘭選舉╱被指賤賣宜蘭市產圖利 江聰淵陣營：錯誤拼湊

宜蘭選舉╱被指賤賣宜蘭市產圖利 江聰淵陣營：錯誤拼湊

熱門新聞

花蓮大地震，警消到場搶救，下午4時前已緊急救出3人。（圖／警方提供）

台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出

2022-09-18 09:44
台灣採購的莫德納雙價次世代疫苗首批80萬劑16日深夜運抵桃園機場，預計24日起配送各縣市政府。記者季相儒／攝影

台灣10月上旬入境 不開放0+7

2022-09-16 16:34
愈來愈多台灣民眾感受到兩岸軍事關係處於緊張狀態，高達53%民眾不滿意蔡英文總統處理兩岸關係的表現。圖為蔡英文（左二）今年3月視導新制教召14天訓練。（本報系資料照片）

本報系民調：蔡英文兩岸政策 台民眾不滿意逾半

2022-09-19 20:40
桃園榮譽國民之家邀脫衣舞孃表演的影片登上紐約郵報，網友看了大讚：我也想去！ （取材自推特）

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

2022-09-15 17:46
台東今晚發生苪氏規模6.4地震，鹿野鄉永安村住家櫃子掉落，一片狼籍。圖／讀者提供

台東強震 民家中電視櫃突倒下 回憶驚悚全程

2022-09-17 11:14
張淑娟聲明。圖／台北市議員王鴻薇辦公室提供

蔣孝嚴昔日緋聞女主角張淑娟發聲 近日將對周玉蔻提告

2022-09-23 11:42

超人氣

更多 >