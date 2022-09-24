宜蘭選情╱藍控江聰淵論文 「像小學生剪貼簿」

民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵，被國民黨指控涉抄。(本報資料照片)

論文門各地延燒，國民黨 昨指控，民進黨 宜蘭縣長參選人江聰淵淡江大學國際企業系在職專班碩士論文涉及抄襲，相似度比對高達40%，「像小學生剪貼簿」，呼籲比照新竹市前市長林智堅模式，江應退出宜蘭縣長選舉。江聰淵昨說，他從小沒用功，但後來在職專班進修「盡力讀、努力學」，他會虛心接受學術的嚴格檢驗，也尊重檢驗結果。

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠說，江聰淵從盜採砂石案、圖利政治盟友林智勇、賤賣土地風波到如今爆出論文抄襲醜聞，讓宜蘭人質疑他的誠信。競選連任的宜蘭縣長林姿妙僅表示「謝謝大家」。

國民黨台北市議員張斯綱說，江聰淵論文「就像小學生剪貼簿」，剪得毫無技巧、不符合任何學術規範，呼籲校方應出面捍衛學術倫理價值。淡江大學昨午表示，收到檢舉書後將依相關程序辦理。

國民黨台北市議員王鴻薇表示，江聰淵的論文名稱是「開放陸客來台後宜蘭縣觀光 產業因應策略之研究」，經過Turnitin系統比對，抄襲對象非常多，排除參考書目及引述，抄襲比率達到40%，若沒排除參考書目及引述，是達到43%。她說，江聰淵的論文抄襲來自於8個不同論文期刊。