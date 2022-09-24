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桃園選戰╱羽球館震災 鄭寶清告鄭文燦瀆職

台灣新聞組／桃園24日電
桃園市八德運動中心天花板因地震崩落，遭質疑工程品質有問題，參選人鄭寶清（左二）23日赴桃園地檢署，告發市長鄭文燦瀆職、背信及圖利。(記者陳俊智／攝影)
桃園市八德運動中心天花板因地震崩落，遭質疑工程品質有問題，參選人鄭寶清（左二）23日赴桃園地檢署，告發市長鄭文燦瀆職、背信及圖利。(記者陳俊智／攝影)

桃園市八德運動中心羽球館不堪地震，天花板如骨牌塌落，工程品質遭質疑。桃園市長參選人鄭寶清昨到桃園地檢署告發市長鄭文燦涉嫌瀆職、背信和圖利。國民黨市議會黨團則要求鄭文燦道歉、工務局長賴宇亭下台。鄭文燦表示，絕非豆腐渣工程，工程也沒人為因素介入。

北景雲計畫陸續爆缺失，民眾黨桃園市長參選人賴香伶質疑，北景雲計畫花費14億多，卻被發現有近百項疏漏，工程品質令人擔憂，她將提供事證給檢調；國民黨桃園市長參選人張善政說，鄭文燦對任內公共工程品質造成疑慮，要妥善說清楚。

鄭寶清昨到地檢署告發鄭文燦瀆職，他強調，八德羽球館是小天災釀大人禍，鄭文燦一開始講概括承受，但過了兩天就改口要瑞助營造須負全責，這種甩鍋行為，市民無法接受，希望檢調單位徹底查辦。

鄭寶清也說，鄭文燦靠著媒體公關及公家資源，累積出五星市長形象，但羽球場天花板崩落後，被全台灣、全世界當成笑話，「丟臉丟到國外去」；瑞助承包450多億工程，應該一一檢視，以防帶來更多災害。

桃園市議會昨上午總質詢，多位議員猛轟同屬北景雲計畫的八德區大湳消防分隊新廳舍、國民運動中心缺失合計近200項。

國民黨團表示，八德國民運動中心天花板坍塌，只是冰山一角，運動中心啟用至今是缺失不斷，包括SPA池內未做防水、鋼筋鏽蝕、游泳池磁磚剝落等豆腐渣工程陸續浮現，工務局沒做好監造把關責任，才會讓民眾身處險境，要求鄭文燦道歉、賴宇亭下台。

鄭文燦表示，有落實內外監控機制，完工啟用後發現大小缺失，就啟動保固機制改善，嚴格把關，桃園市公共工程品質整體是不錯的。

「一般大型建設驗收開館後，都會有使用或施工上的缺失。」賴宇亭補充，像台中歌劇院或衛武營，使用後都會有一些瑕疵；台北北藝中心也有這種狀況，政府部門才會有驗收後的保固的機制，用保固金來處理。

賴宇亭表示，北景雲計畫開幕啟用後，營運單位陸續上報使用缺失，1年多來約有100多件，陸續修繕後約剩10幾件，都有按月列管。

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