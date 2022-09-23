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18歲「團團」腦病變 四川臥龍基地不排除派專家訪台

記者徐偉真、楊正海／台北24日電
大貓熊團團麻醉後甦醒，目前食欲、行動恢復，園方將持續觀察。（圖：台北市立動物園提供）
大貓熊團團麻醉後甦醒，目前食欲、行動恢復，園方將持續觀察。（圖：台北市立動物園提供）

台北市立動物園人氣明星、大貓熊「團團」上月底出現癲癇症狀，食欲不振，經接受MRI檢查發現，牠腦部左右腦半球，出現局部液化壞死病變，送台大附設動物醫院治療，目前食欲、行動已恢復，持續觀察。中國四川省「臥龍貓熊基地」過去少有貓熊腦部病變症狀，也高度關注，不排除派專家訪台觀察。

台北市長柯文哲昨說，團團、圓圓從小小貓熊時代，那黑白分明、軟萌呆的溫暖形象就療癒了很多人的心，是大家到動物園一定要看的明星，一定會盡力給團團最好的治療。

18歲的大貓熊團團今年8月時行為出現異常，食欲不佳，8月23日出現疑癲癇症狀，園方安排牠9月中到台大附設動物醫院接受MRI（磁振造影）檢查，結果顯示左大腦半球有局部液化壞死病變，右大腦半球也有類似病變，獸醫師將採團團腦脊髓液後續化驗，也會整體生理檢查。

台北動物園大貓熊館館長陳玉燕說，MRI的結果讓他們很意外，有這麼大的病程變化，團團的照養將視後續檢查結果安排，在不影響安全的情況下希望給團團比較好的環境，不要因生病就限制牠。

臥龍基地的大貓熊過去沒有太多腦部病變的病症，中方專家密切關注團團情況，國境開放後有極高可能訪台灣觀察，也希望能將相關資料和數據帶回參考，不過中方尚未有明確醫療指引。

園方昨開記者會說明，記者會也有中國記者出席，關切園方是否和中方溝通討論。獸醫師鄭秋虹說，他們和臥龍都保持專業溝通管道，如用藥、病程或數值分析，都有密切聯繫。

鄭秋虹說，團團左腦的枕葉和顳葉有大範圍壞死，右大腦的壞死範圍較小，會讓團團服用抗癲癇藥物，持續密切觀察，臥龍的貓熊發生過這樣的狀況，但不多，原因、最終結果都不同，後續病程如何進行要看腦脊髓液檢驗結果而定。

動物組長王怡敏說，園方目前以線上方式和中國專家聯繫，相關影像都會傳給中方專家了解。

陳玉燕說，團團8月30和31日還有出現輕微癲癇狀況，持續約一、兩分鐘，現在食欲和行動都恢復得不錯，食欲已回到生病前的九成，還是有些差距，目前仍安排團團在大貓熊館後場休息，等後續結果再作安排。

園方指出，大貓熊18歲約等於人類五、六十歲，大貓熊平均壽命，生活在野外的大貓熊約20幾歲，人工圈養的大貓熊約28至30歲，圈養的大貓熊最長壽命有到38歲左右。

圓圓是否也要安排MRI檢查？鄭秋虹說，MRI不是例行性檢查，園方每年都會讓團團圓圓進行生理檢查，是否要做MRI會視圓圓身體狀況討論評估。

大貓熊團團出現疑似癲癇症狀，到台大附設動物醫院進行MRI檢查。（圖：台北市立動物...
大貓熊團團出現疑似癲癇症狀，到台大附設動物醫院進行MRI檢查。（圖：台北市立動物園提供）

動物園 柯文哲

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