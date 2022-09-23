台北大貓熊「團團」疑腦部病變 柯文哲：盡力給最好的治療

大貓熊「團團」疑腦部病變，台北市長柯文哲在臉書表示，盡力給最好的治療。（取材自柯文哲臉書）

台北動物園 大貓熊「團團」疑似癲癇，檢查顯示腦部局部病變，台北市長柯文哲 今在臉書 表示，貓熊團團圓圓18年前來到台灣，從小小貓熊時代，那黑白分明、軟萌呆的溫暖形象就療癒了很多人的心，是大家到動物園一定要看的明星。台北市立動物園醫療團隊一定會盡力給團團最好的治療。

柯文哲說，今年8月中下旬，保育員發現「 團團 」行為和平常不一樣、食慾也不太好，經過檢視監視器影像才發現，團團疑似在一個月前發生過癲癇。這一陣子經過園內獸醫師檢查、送到台大附設動物醫院做腦部MRI，才發現「團團」左大腦半球有局部液化壞死病變，右大腦半球也有類似病變，可能就是造成牠癲癇發作的原因，目前還在等待其他檢驗結果出爐以釐清病因。

大貓熊「團團」疑腦部病變，台北市長柯文哲在臉書表示，盡力給最好的治療。（取材自柯文哲臉書）

柯文哲表示，原本9月後天氣轉涼，貓熊們就可以到戶外區活動，與大家更親近。但在進一步檢查出爐前，團團可能不會到戶外區，也會盡量避免讓團團有爬高的機會，免得突然癲癇發作摔傷，至於團團的照養空間是否需要改變，台北市立動物園也會依據牠的身體狀況整體評估。

柯文哲說，這個消息相信讓許多人心疼與不捨，請大家祝福團團，謝謝牠過去無私溫暖的陪伴，也請大家放心，台北市立動物園醫療團隊一定會盡力給團團最好的治療。