台幣摜破31.6元 央行升息半碼

央行總裁楊金龍。(本報資料照片)

美國聯準會 「鷹」霾籠罩全球，熱錢22日大舉匯出逾10億美元，新台幣匯率 終場重貶1.76角，收在31.616元，連兩貶並為逾三年新低；為避免市場失序，央行 盤中不斷拋出外匯、延緩新台幣匯率貶勢，致匯市一天就爆出20.59億美元的成交巨量。

不過，相較於聯準會鷹派升息，央行堅持「走自己的路」，維持鴿派升息半碼，調高存款準備率1碼。

據統計，今年以來，新台幣匯率的高低價差已超過4元，超過2008年國際金融海嘯時期的3.54元，創25年來最大，顯示央行總裁楊金龍上任僅四年半，新台幣匯率一年內的波動幅度，已超越央行前總裁彭淮南在任的20年。

大型國銀交易室主管說，「破紀錄了，新台幣匯率迎來新紀元，以往每年波動幅度不會超過4元的神話已經破滅，這顯示相較於彭總裁的謹慎嚴謹，楊總裁的風格較為自由奔放，外匯以往的操作慣例都被打破。」

國銀外匯交易員說，聯準會鷹派升息3碼後，利率點陣圖顯示，11月升息3碼機率仍高，熱錢狂匯出逾10億美元，新台幣匯率31.5、31.6元迅速被攻破。

央行雖進場拋匯，卻並未強加阻攔，畢竟所有的亞洲貨幣都在貶，且日圓、韓元等主要亞幣均貶破關鍵心理價位，新台幣匯率貶勢自然也很難煞得住。

聯準會「鷹」聲嘹亮，使國際美元身價續漲，非美貨幣走勢疲軟。央行資料顯示，日圓匯價22日貶破145，韓元匯價失守1400，人民幣匯率也續朝7.1價位貶值，新台幣匯率跟進貶值為大勢所趨，央行也只能持續進場提供美元流動性，避免匯市過度失序波動。

匯銀主管指出，如果美元持續飛漲，新台幣匯率重返32元大關也不是太困難的事。

另外，央行重貼現率將由年息1.5%調整為1.625%，連三季上漲並創六年半新高，23日起實施，調升新台幣活期性及定期性存款準備率1碼，自10月1日起實施。