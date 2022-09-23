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跟著爸媽躲通緝 12歲兒足不出戶

記者石秀華、徐白櫻／高雄23日電
高雄市蔡姓夫妻因詐欺案被通緝，將12歲兒子藏在租屋處，長達一年幾乎足不出戶，沒到國小上課，警方帶回少年關心身心狀況。（記者石秀華／翻攝）
高雄市蔡姓夫妻因詐欺案被通緝，將12歲兒子藏在租屋處，長達一年幾乎足不出戶，沒到國小上課，警方帶回少年關心身心狀況。（記者石秀華／翻攝）

高雄市蔡姓夫妻因網路拍賣詐騙被通緝，為躲避查緝，將原應就讀國小的12歲兒子藏在租屋處，長達一年幾乎足不出戶，沒到學校上課。警方接獲校方通報查獲夫妻，少年見警察上門嚇得躲在床角，因長期關在屋內、鮮少接觸人群，面對相關詢問僅以搖頭、點頭回應。

警方通報社工到場處置少年，詢後將夫妻解送歸案。社工檢視少年未受傷，社會局尚在釐清父母是否違反兒童及少年權益保障法，因影響受教權，教育局將依強迫入學條例裁罰父母。

少年父親說，夫妻因詐欺案被羈押時，兒子曾短暫被安置，他擔心入監後兒子在寄養家庭被欺凌，乾脆帶兒子躲起來，全家靠他撿拾物品資源回收、賣二手手機為生。

警方調查，少年去年9月升國小六年級，開學沒多久就沒到校上課，校方聯繫不上家長，至戶籍地家訪未遇，依規通報中輟系統。

高市社會局表示，接獲警方通報介入處理，已聯繫少年住台南市的祖父母接回照顧，1日恢復學籍入國中就讀，由當地社福中心輔導。家防中心說，少年祖父母約一年沒見到孫子，得知這段時間輟學也很意外，少年比同齡小孩略瘦、有點怕生，不過身體健康，也沒有行為異常。

教育局 警察 手機

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