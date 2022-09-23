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義國進口 995個鋼碗夾藏億元K毒

記者邱瑞杰／基隆23日電
販毒集團從義大利空運進口夾藏K他命的不鏽鋼碗，警方、海關從中搜出43公斤K毒。（記者邱瑞杰／翻攝）
販毒集團從義大利空運進口夾藏K他命的不鏽鋼碗，警方、海關從中搜出43公斤K毒。（記者邱瑞杰／翻攝）

販毒集團從義大利空運進口夾藏K他命的不鏽鋼碗，警方會同海關以X光掃描發現有異，在碗底鑽洞漏出白色粉末，全面裁切1183個鋼碗，從995個碗中搜出市價近1億元（台幣，下同，約3169萬美元）的43公斤K毒，逮捕收貨的孫姓男子。新北地檢署調查後依毒品罪嫌起訴孫，追查共犯。

台灣K他命走私主要來源是東南亞，從義大利輸入很罕見。警方分析，若毒梟從東南亞運毒到義大利再轉送來台，可減少被查獲風險，但路徑太遠，不排除是大陸或台籍製毒師在歐洲製造，已通報義大利警方協查。

警方調查，毒販從義大利進口9箱共1183個不銹鋼碗，報價約10萬元，4月22日運入桃園國際機場空運進口一般倉庫。保安警察第3總隊事先接獲毒品走私情資，通報海關對貨櫃登錄註記。

海關人員以X光機掃描發現碗底有異狀，但難以判斷，挑出一個異狀較明顯的鋼碗，用小電鑽在碗底鑽洞，竟漏出粉末。警方逐一切開鋼碗，為加速流程避免收貨人起疑，調用多部砂輪機趕工，用到第四部砂輪機時倉庫跳電，只好分兩處各用兩部作業，直到隔天凌晨全數切開，從995個鋼碗的隔熱夾層查獲塑膠包裝K毒共43公斤。

物流業者26日到倉庫提領這批貨出關，警方跟監至新北市三峽區一處工業區的透天厝，趁孫簽收領貨時逮捕。孫稱正常買碗，經警方提示相關監控事證，他坦承走私毒品，指透過LINE向中國大陸綽號「伴哥」男子接洽，收貨後等待進一步指示。

販毒集團將K他命毒品夾藏在不鏽鋼碗中，企圖闖關。（記者邱瑞杰／翻攝）
販毒集團將K他命毒品夾藏在不鏽鋼碗中，企圖闖關。（記者邱瑞杰／翻攝）

義大利 毒品 東南亞

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