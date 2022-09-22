55台換台事件 NCC：別把收視戶當談判籌碼

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）向系統、頻道業者喊話，要顧及消費者收視權益，不要把收視戶當成談判籌碼。(本報資料照片)

有線電視55台TVBS可能由鏡電視取代案引發各界關注，系統業者稱主要起因於與TVBS頻道授權金談不攏，但已升級為政治角力，國家通訊傳播委員會（NCC）副主委及發言人翁柏宗昨向系統、頻道業者喊話，「系統業者不可以濫用市場力量，頻道代理商也不可以無故漲價，要顧及消費者收視權益，不要把收視戶當成談判籌碼」。

翁柏宗昨重申，NCC沒有任何政治壓力，等各地方政府回覆意見後，就會請雙方到會說明，依規定審慎處理；他表示，系統業者是依照有線廣播電視法第29條提出申請，NCC是被動審查角色。

他說，此案還在行政程序中，有線電視系統是地方媒體，NCC已諮詢地方政府意見，目前苗栗、台中的意見已回來。接下來NCC會請雙方利害關係人說明。他表示，系統業者要引述客觀、具備公信力的數據，移頻理由、消費者權利影響等方面，也都要說明清楚等。

國民黨 昨舉行「反粗暴移頻，反變相關台，守護新聞自由！」記者會，強調移頻、關台事涉言論自由，絕對不容侵犯，質疑相關審議都有法定程序，國家通訊傳播委員會是否雙標？與會者並齊呼「反粗暴移頻，反變相關台」，並要求民進黨 不可強推「數位中介惡法」。

台北市議員鍾沛君擔心言論「寒蟬效應」會發酵，她指出，若每個新聞頻道報導角度都差不多，那跟北韓 或大陸有何不同？

翁柏宗也對系統、頻道雙方業者喊話，他表示，授權費爭議屬於私權，授權費爭議任何一方都可以申請調處，不過在調處期間，任何一方都不能移頻或斷訊，不然也會依法開罰。

翁柏宗說，NCC沒有任何政治壓力，各界也要「給本會獨立審查空間」。他表示，本案將在資料完備後，綜合考量市場競爭、消費者權益、頻道內容多樣性及產業秩序等四個面向，並依相關規定審議，審慎處理。