考試壓力大?男子刺殺祖父母、伯父

屏東縣20多歲男子21日早上，持美工刀刺殺祖父母、伯父，警方現場拉起封鎖線。(記者劉星君／翻攝)

屏東縣20多歲王姓男子疑無法承受第2次國考考試落榜壓力，前天竟持美工刀、剪刀，刺殺祖父母、伯父，造成3人臉部、胸、頸等身體多處穿刺傷，祖母趁機報案，警獲報到場當場將王逮捕，檢方訊問後將王男依殺人未遂罪向法院聲押獲准。

檢方指出，王男長期因病所困及準備考試壓力大而深感厭世，又因同住家中的長者年邁多病、乏人照料，王在今年8月初起即有殺害其祖父母及伯父後再自殺的念頭，還預先在文具行購罝美工刀3把犯案工作。

前天上午10時24分，王趁其他家人外出工作或上學後，83歲莊姓祖母、91歲王姓祖父，59歲大伯王男在家，王將美工刀、剪刀藏放在褲子口袋，先至一樓客廳，用美工刀、剪刀剌殺祖母臉、頸、胸部等處，祖母倒地後，王男又到1樓臥室，持刀、剪刺殺在床上睡覺的阿公的頸、胸、背等處，再轉而刺殺身體癱瘓坐在該臥室椅子上的大伯的胸部，導致祖母、祖父與大伯，3人均大量失血且受有身體多處多重撕裂傷、穿剌傷。

祖母遭殺害後趁機逃出屋外報警，警方獲報到場後，當場制伏王男，並將 3人送醫救治中。檢方訊問後認為王男所涉殺害直系尊親屬及三親等旁系血親家庭成員未遂罪嫌重大，不僅所犯為10年以上重罪，並有逃亡、湮滅、勾串之虞，且其預謀犯案恐有再犯之虞，為確保其家庭成員生命、身體安全，經向屏東地院聲請羈押獲准。