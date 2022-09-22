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經部節能戰略 2030年估省351億度電 2025只准賣LED燈

台灣新聞組／台北22日電
邁向2050淨零 資料來源／經濟部、記者整理 製表／經濟組、生活組
邁向2050淨零 資料來源／經濟部、記者整理 製表／經濟組、生活組

經濟部昨天舉行2050淨零轉型關鍵戰略「節能戰略」社會溝通會議，能源局發表5領域的6對策、45項措施，包括2025年市售燈泡100%為LED燈泡、2030年完成600萬戶智慧電表安裝、冷氣及冰箱能源效率提升至現行3級等，估計到2030年新增節電351.3億度。

台灣環境規劃協會理事長趙家緯說，351.3億度相當於去年用電量12%，大約可讓1年用電成長幅度減少1.5%，但經濟部過去預估2030年前每年用電成長率約2.3%至2.5%，可能沒考量到節能潛力下的成果，呼籲下修用電成長率預測，並據此妥適談論2030年減量目標加嚴的可能性。

地球公民基金會副執行長王敏玲說，國發會具體投資多少在節能領域仍是未知數，也不知是「汰舊換新」或有更突破性作為，尤其工業領域節能相當專業，應適時引入「國家隊」，尤其未來新設廠房要嚴格評估跟管理，若沒審慎篩選原則跟設置上限，總用電量仍會增加。

與民眾較相關的在「住宅節能」，智慧電表設置從2024年目標400萬戶升級到2030年目標600萬戶，等於涵蓋全台9成以上用電量；另外，除了推行2025年市售燈泡百分百為LED燈泡，也推動2030年冷氣機、電冰箱的能源效率最低標準提升至目前能源效率3級，也將進一步推動建築節能。

商業節能方面，包括2025年用電大戶節電1%，2030年冷氣、冷凍櫃、LED燈具等市售產品有4成具智慧化功能；冷氣機能源效率標準提升至現行3級。2022年到2026年，每年新增400件綠建築；2027年到2030年，每年新增450件綠建築，

工業節能措施，例如馬達效率將在2025年提升能源效率1%、預計2030年全面推升成IE四馬達等。運具節能措施，則有2025年起輪胎能效性能項目強制檢驗，2030年整體新車能效標準提升30%。

經濟部電價費率審議會雖拍板10月起電價凍漲，但高壓用戶夏月電價明年起將延長1個月。三三會理事長林伯豐昨天表示，工商業界最擔心還是電價、供電穩定問題，既然歐洲已把核能當綠電，台灣政府的能源政策應有新思維，將核能列為基載電力。

林伯豐認為，台灣要增加電力，核能是重要選項，微軟創辦人比爾．蓋茲和日本都在合作投資電廠，核電占台灣基載電力應在30%以上。

針對經濟部「節能戰略計畫」，林伯豐反問「台灣到底要不要工業？」他表示，政府將啟動「節能戰略計畫」，根本就沒有去面對問題、解決問題，台灣應該要設法增加電力，而不是一味的要工商能源大用戶節電。

工總秘書長陳益民則建議政府提出更成熟的節能技術，才能輔導業界完成節能目標。他說，節能減碳是大家應努力的方向，但政府推動節能前應多與產業界溝通，據他所知，目前台灣還未找到成熟的節能技術，國際上成熟技術占比也不到3成。

投資 減碳 微軟

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