妙齡女求職慘遭色男迷昏摸胸 還被拍成影片

林男涉嫌在湯麵、紅茶摻入不明藥劑迷昏女子，還摸胸拍影片向其父母恐嚇取財。示意圖。(取材自ingimage)

台中林姓男子在臉書 刊登求職廣告，騙到1名年輕女子上門面試 卻帶回住處，並提供摻有疑似安眠藥物迷昏她，對方昏睡時更慘遭林摸胸猥褻、拍照錄影，林甚至變本加厲以此向女子爸媽恐嚇4萬5000元，林落網還瞎扯說不知女子為何昏迷，檢方不採信依加重強制猥褻、恐嚇取財等起訴他。

檢警調查，林男和身分不詳綽號「阿國」男子去年11月23日在臉書刊登求職廣告，女子誤信為真當晚就搭高鐵到台中會面，結果被林用面試為由帶回住處，一邊佯以簡短介紹工作內容、薪資待遇後，還拿了1碗事先摻有不明藥劑的湯麵、冰鎮紅茶給她當晚餐。

女子不疑有他全數食用完畢就陷入昏睡，林和阿國就趁機掀開女子衣服，伸鹹豬手搓揉她胸部一邊還惡劣拿手機錄影，隔天凌晨1點多再傳了封恐嚇簡訊給女子爸爸，表示「她跑來台中跟我們騙東西，騙我朋友開刀共4萬5000元，現在人已經抓到了，要處理再聯繫我」。

女子父母心生畏懼，經和林男加LINE 取得近一步聯繫後，林又繼續傳了女子昏睡中被摸胸部的照片、影片並隨即收回，女子父母嚇到馬上湊足4萬5000元並驅車從基隆南下台中，依對方指定地點碰面交錢，最後才見女兒昏睡不醒，平安載回家後立刻報警。

檢方訊時，林男對客觀事實均坦承不諱，但辯稱說不知道女子昏睡是否因為他們給她吃東西緣故，會向她家人拿4萬5000元是因為女子向「阿國」騙錢；被害女子及其父母均指證歷歷，也提出相關對話截圖佐證。

檢方查，林男無法提供「阿國」真實姓名身分以供調查，認為他是在狡辯卸責不予採信，另參酌女子被拍攝胸部的猥褻照片、LINE對話等，偵結依以藥劑犯強制猥褻罪嫌、妨害自由、妨害秘密及恐嚇取財等一共4罪起訴他。