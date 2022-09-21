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花東鐵路重創 類火車接駁班次少挨轟

台灣新聞組／台北21日電
九一八台東大震造成花東火車停駛，玉里車站前許多民眾等候台鐵「類火車」接駁。(記者余承翰／攝影)
九一八台東大震造成花東火車停駛，玉里車站前許多民眾等候台鐵「類火車」接駁。(記者余承翰／攝影)

九一八台東大震造成台鐵花東鐵路中斷，其中新秀姑巒溪橋、新萬里溪橋及客城一號橋等三座鐵路橋梁受損嚴重；交通部長王國材說，其中新秀姑巒溪橋整個搶修完畢恐要半年。這段期間花東民眾得仰賴「類火車」客運接駁，接下來的雙十連假疏運也首受衝擊，昨卻傳出民眾抱怨類火車班次竟平均每小時才一班，座位滿了或錯過至少要等一小時。

台鐵鳳林至東竹間目前不通，其中新秀姑巒溪橋受創最嚴重，台鐵說，15支橋墩都位移，且橋台前仰起50公分，橋墩也有隆起，橋梁整體位移20公分至1米，橋上則有40支電線桿斷損待修復。

客城一號橋則橋台位置軌道挫屈；至於新萬里溪橋是第11號橋墩支承裂縫五處止震塊破損，台鐵今將擬定橋梁安全評估報告，安全無虞即可通車。

王國材說，初步評估三座橋修復要一個月以上，經顧問公司鑑定，新萬里溪橋、客城一號橋將拚9月底搶通；新秀姑巒溪橋受損嚴重，搶修時間要六個月，已要求台鐵先趕工，9月底北端搶通到玉里，南端搶通到富里，玉里到富里間採接駁方式，將接駁影響縮小。

花東民眾恐長時間需靠類火車接駁，但這幾天類火車執行下來，已引發民怨，不僅站站停、車程時間被拉長，沒搭上平均要等上一小時，且沒時刻表可查。

玉里張姓高中生說，原搭火車通勤到花蓮市上課只要一小時，但類火車要兩小時才到，已考慮是否借住同學家。黃姓旅客說，他假日都會搭火車從花蓮回台東老家，但搭類火車從兩個多小時拉長到四、五小時，這段期間只好先放棄回家。

台鐵局運務處長劉雙火說，雖表定每整點發車，但起站隨時請客運業者備妥備用車，並視現場疏運情況機動加開班次，尖峰時間一小時可開出五、六班。另也針對尖峰時段於兩路線雙向各開行12班次直達車，僅停靠起站及終點站，能節省15分鐘。

918台東大震災損情況。(製表／聯合新聞網)
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