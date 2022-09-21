化解風暴修補關係？蔡英文赴花東會證嚴法師

蔡英文總統（左）21日赴花東勘災，並將與證嚴法師會晤。圖為去年兩人會晤畫面，蔡感謝慈濟基金會捐贈BNT疫苗。(圖：總統府提供)

今天是「九二一國家防災日」，由於花蓮、台東日前遭逢震災，蔡英文 總統今將視察花東災區。總統府發言人張惇涵昨表示，蔡總統將前往慈濟與證嚴法師會晤，感謝慈濟醫院投入這次救災工作；過去蔡總統時而會與證嚴法師私下晤談、交流意見。

慈濟基金會執行長顏博文日前透露購買疫苗 過程，引發政府卡疫苗爭議，媒體人周玉蔻甚至槓上慈濟。蔡總統今天會見證嚴法師，被視為「 修補關係」。總統府昨表示，總統與證嚴法師私下晤談、交流意見，將循過去慣例，會面不公開。

此外，蔡總統日前視察中央災害應變中心，遭批評「念完稿就走」「冷血」，引爆花、東首長不滿，蔡總統和行政院長蘇貞昌還公開致歉；蔡總統今天視察花東災情，由花蓮縣長徐榛蔚和台東縣長饒慶鈴陪同視察災區了解復原進度及需求，並前往引爆「擋疫苗」爭議的慈濟基金會拜會證嚴法師，被解讀有安撫地方之意。

饒慶鈴、徐榛蔚日前受訪時坦言，地方團隊在線上等待許久，卻未被中央詢問當地災情；不過，徐榛蔚昨天被問及此事時表示，誤會過去了，只希望中央要同理相待，也喊話蘇貞昌，允諾的兩座斷橋22億元台幣重建經費要趕快做。

張惇涵表示，蔡總統今將前往出席花蓮縣舉辦的「各級學校及幼兒園地震 避難掩護演練」及「大規模震災救災動員演練」，並前往花蓮縣玉里鎮及台東池上鄉、關山鎮等地，關心此次地震災情復原的進度及各項需求，期許中央地方共同努力，全力災後復原。