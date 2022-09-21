殺警案發酵 2000退休警上街頭 提出3訴求

中華民國退休警察人員協會總會遊行經警政署陳抗，提出修法保障警察執法、殺警死刑定讞犯快速執行、檢討年金改革等三大訴求。(記者李奕昕／攝影)

警察 執勤安全與權益各界關注，中華民國退休警察人員協會總會昨天下午號召約兩千人走上街頭，要求政府修改不合時宜法令、對歷年殺警死刑定讞犯執行槍決，並重新檢討警察年改退休金 制度。教官退休的屏東退警協會理事長陳恒龍說，警察每天在治安戰場上犧牲生命、做牛做馬，退休卻被棄如敝屣。

台南雙警上月執勤殉職，各界一片挺警聲浪，卻發現警械使用條例修法躺在立法院二年，殺警死刑犯迄未執行槍決，引發怒吼。近年多次走上街頭爭取權益的退警協會，再度為警發聲。

來自各地的退警昨天頭綁黃絲帶，前往總統府、法務部、內政部 、警政署、行政院陳情，有人凌晨四點多從恆春搭乘遊覽車出發，有人拄拐杖、坐輪椅也要參加，只希望上街頭能喚起政府重視。

遊行隊伍昨到內政部時，有人大喊「徐國勇部長『勇』起來」；在警政署外更有人情緒激動，被安撫勸到一旁休息。

退警總會說，三大訴求包括要修改警械使用條例，讓「大膽用槍」不再流於口號、襲警罪責加重二分之一；歷年殺警死刑定讞犯能盡快執行槍決；另外也盼望重新檢討警察年改退休金。

總會長耿繼文說，過去年改，國防部幫軍人說話，退輔會幫退伍軍人說話，軍人改動幅度沒警察大；軍人是養兵千日，用兵一時，但警察是天天為治安在作戰，應該還警察公道。

「在職做牛做馬，退休棄如敝屣」。陳恒龍昨天在警政署問接受陳情的主任秘書陳卿南「你會不會退休？」強調為警察爭取權益，不讓他人踐踏。