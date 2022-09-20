蔡英文視察震災念完稿就走 挨轟「冷血比天災更無情」

國民黨立院黨團19日上午舉行「0918地震 全民一心 關懷災區」記者會，批蔡英文總統只顧選情不顧災情。（圖：國民黨團提供）

九一八台東大震讓花東災情嚴重，蔡英文 總統前晚視察中央災害應變中心，原訂要與災區連線、聆聽災情，但蔡總統「念完稿就走」，沒連線就結束會議。花蓮縣長徐榛蔚說很遺憾，台東縣長饒慶鈴則問「你的心在哪裡？」台東縣府交通暨觀光處長余明勳甚至直斥「冷血無意義的防災會議、比天災更無情。」

蔡總統昨接見「世界警察消防運動會」代表團時主動說，前天她到中央災害應變中心視導，因工作人員忙碌而溝通不足，以致連線作業有疏失，沒有能與兩位縣長及救災團隊有溝通機會，「我要向兩位縣長及在花蓮、台東的救災團隊表達歉意。」

昨前往花蓮勘災的行政院長蘇貞昌也說，蔡跟他都不知道還有地方連線，作業疏失很抱歉。內政部消防署也緊急致歉，指會前請幕僚和兩縣建立視訊連線，並測試訊號品質，卻作業疏忽沒把災區視訊連線安排到議程，將檢討改進。

余明勳前晚在臉書 感嘆：「今晚參與了一場有生以來最冷血無意義的防災會議」。他說，台東縣府前晚6時開完會，中央指示蔡總統要到中央災害應變指揮中心，要縣府留在線上會議，卻一直沒說何時開始。枯等兩小時，終於等到蔡總統，想不到中央部會做完報告，蔡總統照稿念完隨即起身離開。

饒慶鈴說，會議在長官「訓示」後結束，讓她在內的縣府成員一臉錯愕。道歉是一回事、心態是一回事，「你有沒有心來關心花東二縣災情？」「中央官員你的心在哪裡？」

國民黨 主席朱立倫昨晚也在臉書為台東、花蓮請命，表示國民黨也全力協助花東地震災情，並呼籲蔡英文總統「不要只顧選情不顧災情」，兩人30分鐘快閃，延誤地方救災不說，事後還把責任推給災變中心的技術人員，要好好看看2016年高雄美濃強震後，迅速坐鎮中央災變中心指揮的前總統馬英九與馬上下台南指揮的時任行政院院長張善政。

國民黨立委賴士葆批評，這些中央大官冷血冷漠到救災也分顏色？非綠執政縣市就來打個卡虛應故事，「沒有悲憫的心腸，太殘忍」。民進黨團幹事長羅致政則說，未與地方連線是幕僚作業疏失，希望朝野「少點口水、多點汗水」。

來源：聯合新聞網

另外，蘇貞昌昨勘災行程也連三變，人在玉里勘災的徐榛蔚及立委傅崐萁無法及時趕回，傅怒批「中央要來請帶著誠意，要攜手同心，不是躲迷藏」。徐榛蔚說，中央應對地方要「同理相待」。