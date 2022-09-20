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冷眼集／無溫度的政府 只見「讀稿機」

記者 林河名
蔡英文總統18日視察中央災害應變中心，因為連線疏失沒和花蓮、台東縣長連線，向兩縣縣長致歉。（本報資料照片）
蔡英文總統18日視察中央災害應變中心，因為連線疏失沒和花蓮、台東縣長連線，向兩縣縣長致歉。（本報資料照片）

九一八台東大震造成花東多處重災。蔡英文總統前晚視察中央災害應變中心，原本是撫慰受震人心的最佳時機，但她行禮如儀、照本宣科，如此有口無心，不但坐實「讀稿機」的訕笑，也讓人見識毫無溫度的政府。

蔡總統因18日晚「念完稿就走」，遭批「冷血」。但這不是她第一次「念完稿就走」，甚至對記者提問笑而不答、揮揮手掉頭就走，早已成「蔡英文style」。若不是台東官員貼文直呼錯愕，並痛批「參與了一場有生以來最冷血無意義的防災會議」，蔡總統恐怕至今都還陶醉在自我塑造的「高冷」形象裡。

蔡總統19日雖第一時間道歉，但執政黨立委幫忙緩頰，直指是幕僚作業疏失。姑不論這是否另找代罪羔羊，就算是作業失誤，蔡總統及行政院長蘇貞昌在大震之後，可曾主動聯絡花蓮、台東縣長，給予實質協助或心理安慰？或者，真如在野黨的批評，不是民進黨的執政縣市，就虛應了事、救災也分顏色？

蔡英文在2015年就發下豪語：「我的政府，2016年民進黨政府是有史以來最會溝通的政府。」如今，就連大震當前，蔡總統都吝於視訊連線非同黨的災區首長，還奢言什麼「最會溝通」。

蔡政府失去關懷人民的溫度，卻在「同溫層」裡取暖；為了選舉，無視新竹市前市長林智堅的碩士論文已被台大認定抄襲、撤銷學位，仍罔顧是非，全黨力挺，展現無底線的「恥度」。

大難來時，總統是安定人心的重要力量。我們看到的，卻是害怕面對群眾的總統、失去溝通能力的政府，人民只能自求多福。

蔡英文 民進黨 林智堅

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