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高寮大橋才剛修繕竟斷多截 花檢啟動調查

台灣新聞組／花蓮20日電
花蓮高寮大橋崩塌，橋面斷成好幾截，行政院長蘇貞昌（左二）19日視察時指會全力支持地方重建。（記者余承翰／攝影）
花蓮高寮大橋崩塌，橋面斷成好幾截，行政院長蘇貞昌（左二）19日視察時指會全力支持地方重建。（記者余承翰／攝影）

九一八台東大震釀屋塌、橋斷、路面隆起，已造成一死、167傷，以花蓮縣和台東縣最嚴重，行政院長蘇貞昌昨前往災區勘災。其中花蓮玉里一名水泥廠工人因遭重機械壓傷不治，花蓮地檢署將釐清有無工安疏失，另花檢也將對公共工程損毀啟動調查，以釐清是否涉及弊端或疏失，尤其今年剛修繕的高寮大橋、春日國小將列為重點。

來源：聯合新聞網

花東鐵路受損嚴重，昨改採「類火車」疏運，到下午已開出115輛、接駁3405人。台鐵有四處軌道挫屈昨修復完成，但玉里到東里間軌道挫屈及電車線桿斷40支，東里到富里間軌道挫屈也嚴重，還有東里站傾倒的車廂復位、雨棚拆除，估25日修復。

另新萬里溪橋、東里橋和新秀姑巒溪橋等三座鐵路橋梁受損嚴重，交通部長王國材說，修復三座鐵路橋須花較長時間，交通部初估需一個月以上時間。

公路災情大多在花蓮玉里台九線，像玉里大橋等路面隆起、伸縮縫間隙大，交通部公路總局會一面施工、一面通車。至於高寮大橋、崙天大橋斷裂，花縣府爭取兩橋近22億元台幣（約7000萬美元）重建經費，蘇貞昌勘災時承諾協助規畫重建。

不過，花縣府今年才剛完成高寮大橋修復，如今橋面卻斷成好幾截。花縣府建設處長鄧子榆說，高寮大橋去年定檢發現老舊構件，評估急迫性並非最優先處理，今年3月地震時受損的則是引道路堤、填土段，因此封閉修復，也把老舊塊狀護欄改成新的鋼管護欄，但當時檢測大梁及墩柱等重要結構未損壞，橋面是被這次強震震壞。

花檢主任檢察官林俊廷說，地震造成建物及橋梁、道路、鐵路等設施毀損，已指派專責檢察官蒐證調查，其中高寮大橋斷裂致三人受傷，列入重點調查，受損嚴重的春日國小校舍、崙天大橋等也將在今天會同結構技師勘查。

此次重災區花蓮玉里鎮三層樓民宅倒塌，造成四人受傷。獲救的屋主陳姓男子失魂落魄的說，一樓租給超商七、八年，房屋梁柱是原本的設計，完全沒更動，房屋瞬間坍塌，連一件內褲都沒帶出來，擔心餘震、煩惱不知要不要賠償，整夜無法入眠。

花蓮赤科山、六十石山正值金針花季，強震導致道路坍方，近700人受困，昨聯外道路搶通，受困民眾搭小發財車克難下山，還有人冒險攀過崩塌山壁，手腳因此掛彩，脫困後直說「可以回家真好！」

檢察官 地震 超商

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