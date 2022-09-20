黑白集／移頻新聞台「夷平」異議?

TVBS若被移頻，跟「直接下架」差不多。圖為TVBS大樓外觀。(記者徐兆玄／攝影)

繼中天新聞台被撤照後，有線電視系統業者大豐─TBC聯盟近日向NCC提出申請，將55台的TVBS「移頻」發配邊疆。取而代之的，是與民進黨 關係密切的「鏡電視」。要說這不是政治操作，恐無人相信。

有線電視48至58台，是新聞台的黃金地段。TVBS一旦被移頻，跟「直接下架」也差不多。如此一來，黃金地段就只剩「策略聯盟」的壹電視、年代、三立，林文淵任董事長的東森電視，NCC當門神的華視，最老牌「民進黨電視台」的民視。再加上鏡電視，就是蔡政府「一統江山」。

儘管相關人說這次移頻「純屬商業行為」，但鏡電視與綠營關係密切，這誰也遮掩不了。鏡電視今年初上演了一個月四易董事長的鬧劇，又頻傳公司治理疑義，近日更被揭露已賠掉兩個資 本額，還有「秘密海外公司挹注資金」。果然是，「有關係就沒關係」。

大豐去年原欲併購TBC，卻遭NCC否決。事實上，這個系統業者的52台迄今仍然空著，要讓鏡電視推進到黃金地段，也未必非要移開TVBS。此舉，除「護航鏡電視」，更是遞出「投名狀」：用TVBS的頭，展現對蔡政府的忠誠。

這次事件，和中天新聞被撤照並無二致，都是蔡政府「掌控媒體工程」的一環。將TVBS「移頻」，等於將異議新聞台「夷平」，讓新聞台從此變成蔡政府喉舌了。(轉載自聯合報)