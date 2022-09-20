我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王子公主互動吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

坐上開往隔離死亡大巴…貴州翻車27死 清零重於人命？

黑白集／移頻新聞台「夷平」異議?

黑白集
TVBS若被移頻，跟「直接下架」差不多。圖為TVBS大樓外觀。(記者徐兆玄／攝影)
TVBS若被移頻，跟「直接下架」差不多。圖為TVBS大樓外觀。(記者徐兆玄／攝影)

繼中天新聞台被撤照後，有線電視系統業者大豐─TBC聯盟近日向NCC提出申請，將55台的TVBS「移頻」發配邊疆。取而代之的，是與民進黨關係密切的「鏡電視」。要說這不是政治操作，恐無人相信。

有線電視48至58台，是新聞台的黃金地段。TVBS一旦被移頻，跟「直接下架」也差不多。如此一來，黃金地段就只剩「策略聯盟」的壹電視、年代、三立，林文淵任董事長的東森電視，NCC當門神的華視，最老牌「民進黨電視台」的民視。再加上鏡電視，就是蔡政府「一統江山」。

儘管相關人說這次移頻「純屬商業行為」，但鏡電視與綠營關係密切，這誰也遮掩不了。鏡電視今年初上演了一個月四易董事長的鬧劇，又頻傳公司治理疑義，近日更被揭露已賠掉兩個資本額，還有「秘密海外公司挹注資金」。果然是，「有關係就沒關係」。

大豐去年原欲併購TBC，卻遭NCC否決。事實上，這個系統業者的52台迄今仍然空著，要讓鏡電視推進到黃金地段，也未必非要移開TVBS。此舉，除「護航鏡電視」，更是遞出「投名狀」：用TVBS的頭，展現對蔡政府的忠誠。

這次事件，和中天新聞被撤照並無二致，都是蔡政府「掌控媒體工程」的一環。將TVBS「移頻」，等於將異議新聞台「夷平」，讓新聞台從此變成蔡政府喉舌了。(轉載自聯合報)

民進黨 個資

上一則

新聞分析／民間交流善意與好感 是台海和平「安全閥」

下一則

台東大震 地調所：部分地表破裂在池上斷層沿線

延伸閱讀

新聞分析／「和平沒有輸家」避戰 才是抗中保台

新聞分析／「和平沒有輸家」避戰 才是抗中保台
政治角力? 頻道商申請鏡電視移TVBS黃金頻道

政治角力? 頻道商申請鏡電視移TVBS黃金頻道
新聞評論／救命的疫苗 變成蔡政府爭權奪利武器

新聞評論／救命的疫苗 變成蔡政府爭權奪利武器
TVBS主播宮鬥有後續 她遭爆曠職被記10大過解雇

TVBS主播宮鬥有後續 她遭爆曠職被記10大過解雇

熱門新聞

桃園榮譽國民之家邀脫衣舞孃表演的影片登上紐約郵報，網友看了大讚：我也想去！ （取材自推特）

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

2022-09-15 17:46
花蓮大地震，警消到場搶救，下午4時前已緊急救出3人。（圖／警方提供）

台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出

2022-09-18 09:44
台灣採購的莫德納雙價次世代疫苗首批80萬劑16日深夜運抵桃園機場，預計24日起配送各縣市政府。記者季相儒／攝影

台灣10月上旬入境 不開放0+7

2022-09-16 16:34
網友在PTT的八卦板上瘋傳「邊境管理及開放建議」，指揮中心今早證實，這是研議中的草案。(取材自PTT)

網傳台10月開放邊境「0+7」時程 指揮中心證實：研議中

2022-09-15 22:07
Liya來到RAW的廚房裡，跟著江振誠從備料到熬煮，一起做出牛肉麵。

名廚江振誠攜小廚神Liya 返廚藝初心 煮動人美食

2022-09-12 12:36
台東今晚發生苪氏規模6.4地震，鹿野鄉永安村住家櫃子掉落，一片狼籍。圖／讀者提供

台東強震 民家中電視櫃突倒下 回憶驚悚全程

2022-09-17 11:14

超人氣

更多 >
頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相

頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相
理財專家建議 退休前應該購買的8項物件

理財專家建議 退休前應該購買的8項物件
哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋

哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋
英女王國葬儀式開始 王室成員齊送別

英女王國葬儀式開始 王室成員齊送別
哭到妝都花了 梅根淚流滿面送女王最後一程

哭到妝都花了 梅根淚流滿面送女王最後一程