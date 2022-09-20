新聞評論／責任政治觀念 蔡英文錯得離譜

蔡英文的「責任政治」觀念錯得離譜。(本報資料照片)

政府的防疫 及疫苗採購政策，最近屢屢引發議論，其中不少是針對民進黨台北市長參選人陳時中 而來。為此，蔡英文 總統近日在臉書發文，呼籲外界不要把防疫當成「選舉口水戰」；若變成負面攻擊手段，對眾多盡職的防疫團隊人員不公。看來，蔡總統的「責任政治」觀念錯得離譜；就政策利弊進行辯論，原是民主選舉的重要手段，怎能說是「口水戰」？

蔡英文這段發言雖是在「總統臉書」發表，但她的角色更像是「民進黨主席」，目的在為陳時中護航，也在為政府的決策爭議建立防火隔離帶。事實上，政府3年來採取高壓防疫，對人民的生命財產及行動自由加諸了許多強制限制，疫苗、藥物及試劑的採購分配又影響到無數百姓權益，乃至不少藥物緊急使用授權的發給違背專業及公正原則，皆疑點重重。在決策時，政府威風凜凜拍板，人民毫無發言的餘地；而今適逢選舉較勁，許多決策露出破口，民眾若還訥訥無言，豈不是甘當愚民和順民？

蔡總統這段「不要把防疫變選舉口水」的發言，明顯犯了3項觀念上的錯謬及誤導，必須釐清。第1，朝野在選舉中就公共政策進行辯論，是民主政治正當且必要的攻防，絕不能視為「口水戰」；第2，最近各界對防疫政策的討論，主要是針對決策過程的理性與透明不足而發，其中涉及徇私、貪瀆、顢頇、專斷等問題，主政者一味迴避才是失職；第3，外界質疑焦點都集中在「決策層次」，大家對於基層防疫執行人員的努力皆極肯定；因此，蔡總統擔心防疫人員的貢獻被抹煞，實屬多慮。

民主選舉的攻防，提供了人們檢驗候選人的絕佳機會。試想，陳時中如果還是個政務官，他愛怎麼耍嘴皮，愛怎麼打官腔，愛怎麼Ｋ歌飲酒，只要蔡英文袒護著他，民眾也無可奈何。但現在蔡英文提名他競選台北市長，這個把關的責任，就落到了首都市民身上。台北市如果不想選出一名言行反覆、行事不透明、人設搖擺不定的市長，選民當然需要對他做更多人格檢驗和靈魂拷問，怎能說是口水戰？

蔡英文把防疫政策的辯論說成「口水戰」，除顯示她的元首角色逐漸崩塌，也反映她對「責任政治」的認知極其偏差。事實上，陳時中的防疫及疫苗決策的偏失，不少因素可能是來自府院高層的干擾所致；尤其對高端的偏袒，蔡總統恐怕難脫干係。試想，蔡政府總共編了8千400億防疫特別預算，其中用於防疫的經費不到2成，高達8成的經費被拿去紓困和發消費券。簡言之，政府假防疫之名編了大筆預算，卻將其中6千多億元用在政策買票用途；而在野立委拿到的資料，則關鍵數字均被塗黑，這要如何監督？蔡總統這麼怕外界討論防疫問題，莫非因為心虛？

蔡總統近期面對選舉，屢屢偏離元首應有的高度與原則。諸如，她不時公器私用，利用總統視察公務夾帶政黨輔選行程；為了幫民進黨候選人助選，她動輒對其他政黨候選人作無謂的人身攻擊。這些，都是失格的表現，喪失了總統代表國家及團結國家的基本原則。包括這次的918台東大地震，花東地區橋斷人傷，中央聲稱要舉行視訊會議，但地方苦等2小時，蔡總統卻念完稿就起身走人，讓所有人員錯愕不已。如此心不在焉的中央政府，又值得誰的支持？

決策者要為其政策後果負起相應的責任，有最大權力的人，要負最大的責任，這是「責任政治」的要義。蔡英文的觀念錯得離譜，她終須付出代價。(轉載自聯合報社論)