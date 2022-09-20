台灣新冠疫情未到高峰 「流感大年」已提前報到

新冠肺炎BA.5變異株來勢洶洶，台灣至少仍要1、2個月的時間才能達到低谷。圖為檢疫人員協助入境旅客填寫檢疫資料。(記者黃仲明／攝影)

美國總統拜登在哥倫比亞廣播公司（CBS）18日播出的「60分鐘」專訪時表示：「（美國）疫情 結束了，我們仍然面臨新冠病毒問題，我們仍為此付出很多努力，但疫情已經結束了。」美國已取消大部分防疫 限制，旅行也恢復到疫情前水準，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨回應說，美國疫情一直走在很前面，從新冠肺炎每10萬人發生率來看，台灣至少仍要1、2個月的時間，才會到達美國目前的疫情低谷。

昨本土疫情增2萬8210例，與上周一相較，確診人數約多1成。疫情指揮官王必勝表示，疫情尚未達到高點，預估本周三或下周三就會步入高峰期，屆時單日確診數應逼近5萬例。昨增99例中重症案例（72例中症、27例重症）、31例死亡個案。

媒體人周玉蔻於臉書貼文指稱，台灣10月15日邊境將開放「0加7」。王必勝回應，行政院長蘇貞昌於昨天上午擴大防疫會議中，責成各部會討論邊境開放的相關措施，以及相關整備，但至目前為止，進度都還在討論中，仍未有確切日期，一旦確定開放，就會提早公布。

疾管署最新監測資料顯示，截至上周，類流感門急診就診人次在2個月內從2萬1571多人次增加到3萬4325人次，增幅達6成。實驗室分離的流感病毒數數量也在3周內增為10倍，從9株增加到89株，其中9成都是A型流感病毒。疾管署副署長莊人祥證實，近期分離的流感病毒僅培養出兩株，都是A型流感病毒當中的H3N2。

台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民今提醒，台灣前兩年因邊境嚴管、境內防疫，流感已連續兩年處於「免疫負債」。台灣流感一般是11月才報到，但最近疫情監視資料顯示，有「提前報到」跡象，這正是「流感大年」的特徵，強烈暗示今年流感疫情可能幅度不小。

以同樣經歷兩年免疫負債的澳洲為例，開放國境並放鬆防疫措施之後，今年澳洲流感疫情來得早、衝得快，病例數已達到21萬人，超過過去5年平均值。

黃立民預估，10月邊境檢疫措施放鬆為0+7之後，台灣很可能就會跟其他國家一樣，面臨「流感大年」的考驗，即今年流感季很可能會有15到20%人口會得到流感，規模高達300到400萬人。流感大年加上新冠疫情尚在，可能帶來很大的社會成本和醫療負擔，所以「流感疫苗 和新冠疫苗都要打」是非常重要的。

黃立民提醒，要是沒打流感或新冠疫苗，又同時得到新冠肺炎和流感，疾病嚴重度將加重30%。一旦重症，病人肺部狀況會很不好，很可能需要住加護病房，多種抗病毒藥物、類固醇之間可能有交互作用，治療更棘手。

黃立民建議，指揮中心可參考實證研議並公布「同時感染流感和新冠」的臨床處置指引。指揮中心發言人莊人祥回應，經與防疫醫師討論，目前針對兩種疾病都有個別治療的藥物，不需要有特別的指引。

如果今年流感季的主流株是突變最快、重症死亡率最高的H3N2，黃立民建議，高危險群應優先接種細胞流感疫苗。