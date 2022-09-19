台東強震百年能量被觸動 學者示警下個大震恐在嘉南

台東池上大震，圖為花蓮高寮大橋被震斷。（圖：花蓮消防局提供）

台東縣池上鄉昨下午2時44分發生芮氏規模6.8地震 ，深度僅七公里，全台有感，不但為今年最大，也是2018年花蓮0206後最強震，最大震度台東池上「六強」，是更改震度方式以來首見。中央氣象局表示，前天關山規模6.4地震僅為前震，昨6.8地震才是主震，且主震前共發生73次前震，相當罕見。

由於震度五級與六級的區間較寬，不利於區分災情，且因地震儀解析度與地震站密度的增加，氣象局自前年起，將震度細分為五弱與五強、六弱與六強，其中六強可導致搖晃劇烈，讓人無法站穩，這是氣象局改制後，首度出現六強的地震。

中央氣象局地震中心主任陳國昌昨表示，2018年2月4日，花蓮外海發生規模5.89的前震，後來在一天多的時間內，不斷發生餘震，餘震最大規模甚至達到5.0以上，後來2月6日就發生規模6.32的主震，為米崙斷層引起，緊接著又出現規模5.92的餘震，跟此次台東地震的整體狀況很類似。

陳國昌表示，昨餘震地區局限在池上、關山、玉里一帶，因地震位置地質條件偏向剛性，最大主震出現後，反而可以加快能量平衡速度，未來餘震應不會比前震密集，可望很快衰減。但他也提醒，未來三天要防止規模5.0以上餘震，五天到一周內可能出現規模4.0以上餘震。

中央氣象局推測，昨天台東池上大震跟前天關山地震都是中央山脈底下斷層所引發，該地區累積了百年能量，直到前天可能「某個點」觸動才開始斷裂。

不過有學者認為，關山跟池上兩次地震算是兩條不同的中央山脈斷層，也可視為兩個主震。學者表示，經濟部中央地質調查所繪製的36條活動斷層，並沒有標示這兩天台東地震的斷層，是時候應加強關注中央山脈斷層對台灣的威脅。

成大地球科學系教授饒瑞鈞認為，斷層在發生地震後會對相連或附近斷層產生影響，台東連續兩天地震，加上在2006年發生在較南端的卑南地震，從地震一路往北發展情況分析，餘震可能發生在花蓮玉里，而這次發生強震地點是一個過去比較未被研究到的斷層，「嘉南地區是下一個可能發生大地震的地方」。