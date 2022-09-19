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月台屋頂倒塌 自強號晃到脫軌20名乘客虛驚

台灣新聞組／台北19日電
台東池上18日下午發生規模6.8地震，台鐵花蓮東里車站發生月台崩落砸毀停在軌道上的自強號，還造成鐵軌嚴重變形，東部幹線上下行列車在玉里與富里之間交通中斷。（記者劉學聖／攝影）
台東池上18日下午發生規模6.8地震，台鐵花蓮東里車站發生月台崩落砸毀停在軌道上的自強號，還造成鐵軌嚴重變形，東部幹線上下行列車在玉里與富里之間交通中斷。（記者劉學聖／攝影）

台東前晚及昨天分別發生強震，造成花東地區嚴重災情，鄰近高雄和屏東受影響，鐵公路部分交通中斷及預警性封路，高雄捷運一度停駛清車，有學校校舍也受地震波及，根據教育部校安中心統計，截至昨晚八時止，全台共計71所學校受損，受損學校以高雄市27校最多，其次花蓮縣17校、台東縣11校。

台鐵420次柴聯自強號列車暫停花蓮縣富里鄉東里車站等待巡軌員確認前方鐵軌狀況，沒想到2時44分規模6.8強震來襲，車站月台屋頂倒塌、水泥塊掉落，八節車廂中有六節被晃得傾斜脫軌，車上20名乘客無人受傷，虛驚一場。

「當時正在車上睡覺，突然被強烈搖晃搖醒，感覺車廂歪了一邊，恍惚中聽到有人喊『地震趕快離開』，過了一會就有工作人員來協助帶我們離開。」林姓乘客表示，沒有想到搭火車會遇到這麼艱險的事，真的一輩子難忘。

台鐵東里車站黃姓站長表示，前晚關山地震後，他曾檢查車站狀況還好，沒想到昨下午突然來的6.8強震，站體月台屋頂其中一段整個裂開倒塌、水泥塊掉落，砸在列車廂上，月台上的多列車廂也被地震搖晃傾斜、卡在鐵軌上，動彈不得。

他說，第一時間就是引導車上乘客平安離開，最初有二人被卡在車內，經消防員到場破窗急救，讓所有旅客平安離開。

受到九一七和九一八兩次規模六以上地震影響，鐵路局表示花東線鐵路台東至花蓮今天持續中斷，南迴線台東至高雄全線通車。甫全線通車的台20線南橫公路目前有多處落石坍方，省道台九線鹿鳴酒店前方邊坡昨天下午崩落，省道台11線嘉平五號橋面伸縮縫出現龜裂，暫不影響行車。

公路總局第三養護工程處長吳昭煌表示，目前餘震多、山區落石不斷，暫時還難清除，加上山區收訊不佳，初步了解，有遊客經過時，險被落下土石擊中，目前因為道路不通，有些車輛還在山區，是否有危急狀況，公路總局團隊正掌握中。

地震 台鐵 教育部

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