強震撼全台 三大科學園區營運不受影響

九一八台東大震撼動全台，新竹科學園區生產正常，對營運無重大影響。（本報資料照片）

九一八台東大震撼動全台，台灣三大科學園區運作不受影響，台積電 、聯電、友達、群創等指標廠都表示生產正常，對營運無重大影響。

台電指出，核三廠一、二號機正常運轉，核二廠二號機正常運轉，全台電力系統皆正常運轉，雖地震 造成東部兩條一六一kV線路跳脫，但不影響供電。統計全台共2萬1478戶因地震停電，截至昨晚9時，已逾九成五復電，剩花東地區的1017戶停電，部分地區須待道路搶通才能進場搶修，預計今天完成復電作業。

台灣科技大廠所在地的新竹震度約二至三級，竹科管理局副局長陳淑珠表示，目前營運正常，電力供應與網路等基礎設施也都正常運作。晶圓代工龍頭台積電表示，南部廠區有部分無塵室人員第一時間進行疏散，工安系統等皆正常；聯電則說，新竹廠區少數機台起動自我保護機制重開機中、人員均安，其他無重大影響。

面板廠方面，群創表示，台南廠區部分機台進行保護性自動停機，並進行系統檢查中。友達指出，目前廠區營運正常，無重大影響。

轄下有台中、后里、彰化二林、雲林虎尾及南投中興等五個科學園區的中科管理局表示，各園區經確認後水電供應正常，轄區內包括台積電、友達、台灣美光、矽品等大廠均回報無災情，營運不受影響。