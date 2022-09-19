台東強震釀災 蔡英文裁示4點救災 國台辦致哀慰問

花蓮18日強震導致玉里鎮一處大樓倒塌，大樓壓到隔壁超商。（記者季相儒／攝影）

台東縣池上鄉昨天發生規模6.8地震 ，中央下午4時成立「台東地震中央災害應變中心」，蔡英文 總統昨晚提四點指示，要求調度跨部會救災資源及人力，全力救災，並呼籲國人提高警覺，避免前往山區；行政院長蘇貞昌今早前往東部災區勘災。

台東大震昨多地傳出建築倒塌等災情，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨晚表示，大陸有關方面對此高度關切，並向遇難人員家屬表示哀悼，向受傷人員表達慰問，希望受災民眾早日恢復正常生產生活秩序。

蔡總統昨到南投輔選，下午地震後，她向媒體發表緊急談話表示，中央災防中心已一級開設，呼籲民眾保持警覺。蔡總統昨晚視察中央災害應變中心，作出四點指示，第一是調度跨部會救災資源及人力，全力投入救災工作，國軍、內政部 特搜隊都已趕赴現場，各縣市特搜也都準備完成，隨時可支援救災；因餘震不斷，要求衛福部協助花東地方政府進行收容所的整備，並進行物資調度事宜，隨時提供民眾必要協助。

第三，仍有地方水電供應和交通運輸受影響，經濟部、交通部和地方政府共同協力，持續加強巡查關鍵基礎設施，包括橋梁、公路、水電維生管線等，針對各地災損，各部會協助盡快完成調查，最快速度回報搶修，盡速恢復正常運作；第四，這幾天可能還會有餘震，請國人提高警覺，最近避免不必要的山區活動，確保安全。

蘇貞昌表示，上午會和內政部長徐國勇、交通部長王國材到現場勘災；蘇也指示協助地方政府善盡後續照護，給予受災民眾最大照顧，中央將全力支持所需經費。

昨地震發生後，中央先動員消防署特搜隊前往花蓮支援。空勤總隊第一時間調度台中、高雄及台東的黑鷹ＵＨ-60Ｍ及重型黑鷹直升機共四架，取直線最短距離，翻越中央山脈，載運救難人員及物資前往災區幫忙。陸軍昨下午派兵趕赴玉里協助救災，陸軍司令徐衍璞也趕往花東坐鎮。