防災會議枯等2小時 蔡英文唸完稿就走挨批冷血

台東縣府交通及觀光發展處處長余明勳，18日晚開完防災會議在臉書上抒發心情。（記者林巧璉／翻攝）

台東池上昨天發生芮氏規模6.8地震，造成花東地區樓塌、橋段、山崩等災情，昨晚中央舉辦防災會議，台東、花蓮縣府都被要求在線上開會，但台東官員痛批，昨晚參與了一場有生以來最冷血無意義的防災會議，枯等2小時等到總統到，總統照稿唸完就轉身離開，「完全無意讓縣長及這些在第一線努力的人員開口說明或報告。」

今天台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚分別接受媒體人黃暐瀚廣播連線訪問，兩人都坦言，昨晚縣府團隊在線上等待許久，後續終於等到蔡英文 總統、行政院長蘇貞昌、內政部 長徐國勇等人到場，但蔡英文說完話後就離開會議，兩人都沒有被中央詢問當地災情。

饒慶鈴說，昨天下午5時半台東縣府開災害應變會議，自己在會議結束前接到指示中央要開應變會議，要與總統視訊。「我們就一直等、一直等，終於到8時才等到總統。」依照過去經驗，中央會詢問地方災情狀況，「我們乖乖聽長官講話，想說等下要報告地方狀況，他們講完就走了，看起來他們沒有想跟我們說話。」

徐榛蔚也說，花蓮開地方災情會議時，接到消防署通知，總統8時要與他們視訊了解地方災情。「我們也很開心中央關心地方，我們也統計災損，未來重建的狀況等，預計在8時要跟總統報告。」但後來畫面的聲音被關掉，總統說完話也都沒有問縣府當地狀況。

台東縣府交通及觀光 發展處長余明勳痛昨晚開完防災會議在臉書上抒發心情，提到「自己參加有生以來最冷血無意義的防災會議」，昨6時枯等到8時，「中央一直沒告訴我們何時開始，終於兩小時後總統到了，中央部會報告後，內政部長指示並糾正內政部相關同仁；行政院蘇院長發表一些在我看來無關痛癢的訓示；總統最後上場，照稿唸完後，三人立即起身離開會議，令台東現場所有人錯愕不已。」

余明勳表示，整個線上會議，中央完全無意讓地方開口說明或報告，「當然也沒有打招呼、慰勉或鼓舞士氣。這些握有權力的人，就是單方面的、高高在上的自說自話。」徐批，不知道這場會議有什麼意義? 國家領袖和中央施政團隊，對於台東老百姓的關懷，表現在那裡？是不是因為台東非綠色主政，防災會議就可以如此粗糙草率?」