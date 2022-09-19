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到中央災變中心沒連線 蔡英文向花蓮、台東縣長致歉

記者丘采薇／台北19日電
蔡英文總統18日視察中央災害應變中心，因為連線疏失沒和花蓮、台東縣長連線，向兩縣縣長致歉。（本報資料照片）
蔡英文總統18日視察中央災害應變中心，因為連線疏失沒和花蓮、台東縣長連線，向兩縣縣長致歉。（本報資料照片）

台東池上昨天發生規模6.8強震，蔡英文總統昨天晚上視察中央災害應變中心，原訂要跟災區連線，但隨後卻沒連線，引發爭議。蔡總統今天表示，因為連線疏失，她要向花蓮及台東縣兩位縣長及救災團隊表達歉意。

蔡英文稍早在總統府接見「世界警察消防運動會」代表團時發表談話。她表示，昨天和前天，台東跟花蓮地區發生地震，各地陸續傳出災情，全體警消同仁，都在第一時間全力投入救災工作。 「昨天晚間，我到中央災害應變中心視導，因為工作人員忙碌而溝通不足，以至於連線作業有所疏失，沒有能與兩位縣長及救災團隊有溝通的機會。對此，我要向兩位縣長及在花蓮、台東的救災團隊表達歉意。」

蔡英文說，後續還有很多工作要進行，中央地方一起努力，讓各項運作盡早恢復正常。今天，行政院長蘇貞昌也將帶著行政團隊赴災區慰問，並到災區現場了解搜救的進度。 感謝所有警消和搜救人員，在第一時間就趕赴現場救援，並且回報現場狀況，讓民眾有所掌握。

蔡英文說，「每當有天災事變發生，最辛苦的，就是我們第一線的警消同仁。我要代表全體國人，向各位致上最深的感謝，大家真的辛苦了。 在接下來的搜救和搶修工作當中，我也希望相關搜救同仁，及工程人員，請務必要注意安全。」

蔡英文 警察 地震

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