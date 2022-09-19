Red Bull飛行日 45組人馬拚創意

2022年亞洲唯一、台灣首屆Red Bull飛行日18日在台中港旁登場，633組隊伍報名，最後選出45組參賽，各組創意十足。（記者黃仲裕／攝影）

2022年亞洲唯一、台灣首屆Red Bull飛行日18日在台中港舉行，表演組「飛天神轎」首先登場，衝落海時民眾一片歡呼聲，一名參賽的男子在「起飛前」向女友求婚，女友答應後喜極而泣，觀眾熱情鼓掌。

今年633組隊伍報名，最後選出45組參賽，各組創意十足，評審之一的羽球 國手戴資穎說，她評分重點在創意，飛行距離其次，她看到很多隊伍的飛行器很有創意與趣味，比賽還沒開始就讓人期待。

參賽隊伍不分性別、年齡、身分，有民航機師、醫護人員，65歲到80歲的「不老鳥人」也組隊。各組以各種誇張、創意造型挑戰人類飛行夢想，為想像力增添一對翅膀。

主辦單位在台中港區搭設6公尺高跳台，各飛行器在高台上助跑滑行後起飛，比創意也比無動力飛行距離。台中市長盧秀燕到場興奮喊著：「我現在歡樂宣布，歡迎大家下水。」

表演組「飛天神轎」神轎衝落海面後，第一組參賽隊「老闆，一個控肉刈包不加香菜不加肥肉」就讓人驚艷，飛行器上有控肉和香菜，隊員表演30秒後加速往前衝，飛行一小段距離落海，第二組是台中消防隊員組成的「一生消防」熱舞後起飛，但因逆風，裝著翅膀的消防車先倒掛跳台再落海，現場一片惋惜聲。

Red Bull飛行日於1992年在奧地利維也納舉辦首屆，已在97個城市巡迴舉辦，共辦過175場，目前最長無動力飛行距離是2013年在加州 參賽的5名航空工程師組隊，以78.64公尺創下紀錄。