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基市競總成立 蔡英文到場前 男亮刀擬自殘

記者邱瑞杰、劉宛琳、歐陽良盈／基隆19日電
民進黨基隆市長參選人蔡適應成立競選總部，在總統、副總統抵達前，男子夾帶美工刀、躲過國安人員檢查，在內衛區亮刀擬自殘，遭警奪刀帶離。（記者許正宏／攝影）
民進黨基隆市長參選人蔡適應成立競選總部，在總統、副總統抵達前，男子夾帶美工刀、躲過國安人員檢查，在內衛區亮刀擬自殘，遭警奪刀帶離。（記者許正宏／攝影）

蔡英文總統和副總統賴清德18日參加民進黨基隆市長參選人蔡適應競選總部成立大會，一名潘姓男子夾帶美工刀、躲過國安人員檢查，在內衛區亮刀擬自殘。他自稱生活不好過要「死給大家看」，幸好他怪異行徑被國安人員發現，通知警員奪刀將人帶離。

50多歲潘姓男子平日以撿拾資源回收物為生，他在警詢時表示，政黨輪替後生活更不好過，所以準備自殘，「死給大家看」；警方偵詢後依妨害公務罪嫌送辦，檢方訊後請回。

蔡適應18日舉辦競總成立大會造勢，蔡英文、賴清德都安排出席，國安單位在兩處入口設置管制點，逐一檢查進場人員所帶物品。潘姓男子在包包中夾帶美工刀並未被發現，基隆市長林右昌上台致詞時，潘亮出美刀工念念有詞，引發場內騷動。

國安人員發現潘姓男子行為有異狀，將他圍住，警方隨後也進入內衛區，由吳姓偵查佐奪刀後將他帶離究辦；吳奪刀時，手指被劃傷，幸無大礙。

國民黨立院黨團總召曾銘宗批評，國安螺絲掉滿地，怎麼會發生這種事情？此事件顯示維安執行細節上有重大疏漏，且日本前首相安倍晉三遭槍擊殷鑑不遠，他呼籲國安單位全面檢討，並採取因應措施，確保維安滴水不漏，維護相關人員安全。

時代力量立委陳椒華認為，政府維安應加強，選舉日將近更應多注意；而男子對生活表達不滿，覺得日子過不下去，有這樣激動行為，政府應對弱勢多照顧。

賴清德 蔡英文 國民黨

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