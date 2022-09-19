我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國出現猴痘首例 專家籲「勿與外國人肌膚接觸」挨轟

拜登宣告新冠疫情大流行結束 可能引發爭議

就醫脫逃拒圍捕 受刑人自刺胸頸落網

記者陳宏睿、曾增勳、蕭雅娟／台中19日電
台中監獄受刑人陳坤和17日戒護就醫打開腳鐐脫逃，18日落網，他企圖自殘被警方制伏。（圖：民眾提供）
台中監獄受刑人陳坤和17日戒護就醫打開腳鐐脫逃，18日落網，他企圖自殘被警方制伏。（圖：民眾提供）

台中監獄受刑人陳坤和17日趁就醫以鐵絲打開腳鐐，趁管理員不在空檔逃出醫院，警方掌握他變裝往北逃亡、找親友籌措跑路費用，18日下午在桃園中壢展開圍捕；陳拿摺疊刀拒捕，員警對空鳴槍時突自刺胸、頸，被多名警力制伏，送醫暫無生命危險，由檢警進一步調查。

45歲陳坤和曾因毒品、槍砲等罪被判刑12年5個月，4年前出獄，又涉毒品、槍砲、竊盜等案，再被判刑16年，今年3月到台中監獄服刑。因他左腳跟受傷有鋼釘，培德醫院評估後安排回中國醫藥大學附設醫院手術取出鋼釘。

陳17日完成手術，趁病房無人戒護，利用10公分長鐵線打開腳鐐脫逃，先在附近台中殯儀館偷貨車逃亡，中途棄車改徒步，沿途變裝多次。

警方在桃園中壢中山東路圍捕時，陳拿出刀揮舞，警方對空鳴槍，陳聽到槍響持刀往左胸刺一刀、右頸劃一刀，血流如注。

陳被送醫治療還企圖拔掉醫療器材，被員警制止上銬。警方調查，陳逃亡後曾跟家人說這次被抓就「不想活了」，警方目前已加強戒護，後續依脫逃、竊盜、毀損、妨害公務等罪偵辦。

法務部說，已要求矯正署及台中監獄就戒護流程、破壞械具、脫逃過程、通報檢警等經過，盡速釐清查明，缺失部分立即檢討改進。另下令查明相關行政及刑事責任，依法究責嚴處，以正綱紀。

監獄 手術 毒品

上一則

到中央災變中心沒連線 蔡英文向花蓮、台東縣長致歉

下一則

基市競總成立 蔡英文到場前 男亮刀擬自殘

延伸閱讀

抓到了 中監逃犯在桃園中壢落網 持銳器自殘送醫

抓到了 中監逃犯在桃園中壢落網 持銳器自殘送醫
台又爆逃犯 槍砲犯就醫時「用鐵線開腳鐐」逃跑

台又爆逃犯 槍砲犯就醫時「用鐵線開腳鐐」逃跑
性虐謀殺8歲女孩兇嫌逃亡落網 加州總檢察長譴責罪行

性虐謀殺8歲女孩兇嫌逃亡落網 加州總檢察長譴責罪行
性虐謀殺8歲女孩 兇嫌逃亡6月落網 加州總檢察長譴責罪行

性虐謀殺8歲女孩 兇嫌逃亡6月落網 加州總檢察長譴責罪行

熱門新聞

桃園榮譽國民之家邀脫衣舞孃表演的影片登上紐約郵報，網友看了大讚：我也想去！ （取材自推特）

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

2022-09-15 17:46
花蓮大地震，警消到場搶救，下午4時前已緊急救出3人。（圖／警方提供）

台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出

2022-09-18 09:44
台灣採購的莫德納雙價次世代疫苗首批80萬劑16日深夜運抵桃園機場，預計24日起配送各縣市政府。記者季相儒／攝影

台灣10月上旬入境 不開放0+7

2022-09-16 16:34
網友在PTT的八卦板上瘋傳「邊境管理及開放建議」，指揮中心今早證實，這是研議中的草案。(取材自PTT)

網傳台10月開放邊境「0+7」時程 指揮中心證實：研議中

2022-09-15 22:07
Liya來到RAW的廚房裡，跟著江振誠從備料到熬煮，一起做出牛肉麵。

名廚江振誠攜小廚神Liya 返廚藝初心 煮動人美食

2022-09-12 12:36
台東今晚發生苪氏規模6.4地震，鹿野鄉永安村住家櫃子掉落，一片狼籍。圖／讀者提供

台東強震 民家中電視櫃突倒下 回憶驚悚全程

2022-09-17 11:14

超人氣

更多 >
台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出

台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出
女王國葬各國元首限搭公車 但拜登可搭座車 惹毛許多人

女王國葬各國元首限搭公車 但拜登可搭座車 惹毛許多人
拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛

拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛
被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗

被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗
拜登告誡習近平：若支持俄羅斯 美會叫停投資

拜登告誡習近平：若支持俄羅斯 美會叫停投資