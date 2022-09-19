就醫脫逃拒圍捕 受刑人自刺胸頸落網

台中監獄受刑人陳坤和17日戒護就醫打開腳鐐脫逃，18日落網，他企圖自殘被警方制伏。（圖：民眾提供）

台中監獄 受刑人陳坤和17日趁就醫以鐵絲打開腳鐐，趁管理員不在空檔逃出醫院，警方掌握他變裝往北逃亡、找親友籌措跑路費用，18日下午在桃園中壢展開圍捕；陳拿摺疊刀拒捕，員警對空鳴槍時突自刺胸、頸，被多名警力制伏，送醫暫無生命危險，由檢警進一步調查。

45歲陳坤和曾因毒品 、槍砲等罪被判刑12年5個月，4年前出獄，又涉毒品、槍砲、竊盜等案，再被判刑16年，今年3月到台中監獄服刑。因他左腳跟受傷有鋼釘，培德醫院評估後安排回中國醫藥大學附設醫院手術 取出鋼釘。

陳17日完成手術，趁病房無人戒護，利用10公分長鐵線打開腳鐐脫逃，先在附近台中殯儀館偷貨車逃亡，中途棄車改徒步，沿途變裝多次。

警方在桃園中壢中山東路圍捕時，陳拿出刀揮舞，警方對空鳴槍，陳聽到槍響持刀往左胸刺一刀、右頸劃一刀，血流如注。

陳被送醫治療還企圖拔掉醫療器材，被員警制止上銬。警方調查，陳逃亡後曾跟家人說這次被抓就「不想活了」，警方目前已加強戒護，後續依脫逃、竊盜、毀損、妨害公務等罪偵辦。

法務部說，已要求矯正署及台中監獄就戒護流程、破壞械具、脫逃過程、通報檢警等經過，盡速釐清查明，缺失部分立即檢討改進。另下令查明相關行政及刑事責任，依法究責嚴處，以正綱紀。