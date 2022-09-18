視障天才鋼琴家許哲誠很勵志，謝國樑邀當音樂愛心大使。(圖：謝國樑辦公室提供)

國民黨 基隆市長參選人謝國樑昨拜訪視障天才鋼琴家許哲誠，許哲誠出生後便被診斷視網膜剝離導致雙眼失明，仍對音樂展現極高的天賦，琴藝名揚國際，勵志的精神令人感動，邀請他擔任「音樂愛心大使」。

謝國樑的請益之旅不停歇，謝國樑表示，許哲誠同為基隆人，雖然出生後便被診斷視網膜剝離導致雙眼失明，卻仍對音樂展現極高的天賦，並透過後天努力的學習，讓其受邀參加海內外音樂演出，琴藝響徹國際，勵志的精神與經歷令人感動。

謝國樑說，他期盼當選市長後，邀請許哲誠擔任基隆市音樂愛心大使，一同推動基隆有愛城市理念。

謝國樑提到，許哲誠勵志的奮鬥精神與鋼琴造詣令人感動，基隆非常需要可以鼓舞人心，帶給大家希望的人，因此自己非常希望推動城市有愛的理念，到各縣市巡迴表演給特殊族群的孩子、家長，演奏充滿幸福有愛的鋼琴歌曲，用音樂治癒人心。

謝國樑認為，特殊孩子即便有特殊限制，也能透過後天的栽培找到屬於自己的天賦，從許哲誠的故事中也能看到，即便自身有特殊狀況，但只要肯努力，積極面對自己的人生，一樣可以有非常了不起的作為。

謝國樑指出，未來當選市長，將持續尋找如同許哲誠一樣正向積極的人，一起努力，讓基隆變得更好。