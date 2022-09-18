我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台6.8強震 花蓮樓倒、橋斷、火車出軌 傷亡未知

貴州大巴車翻覆27死20傷 網爆「車上都是拉去隔離的」

視障天才鋼琴家許哲誠很勵志 謝國樑邀當音樂愛心大使

記者游明煌／基隆18日電
視障天才鋼琴家許哲誠很勵志，謝國樑邀當音樂愛心大使。(圖：謝國樑辦公室提供)
視障天才鋼琴家許哲誠很勵志，謝國樑邀當音樂愛心大使。(圖：謝國樑辦公室提供)

國民黨基隆市長參選人謝國樑昨拜訪視障天才鋼琴家許哲誠，許哲誠出生後便被診斷視網膜剝離導致雙眼失明，仍對音樂展現極高的天賦，琴藝名揚國際，勵志的精神令人感動，邀請他擔任「音樂愛心大使」。

謝國樑的請益之旅不停歇，謝國樑表示，許哲誠同為基隆人，雖然出生後便被診斷視網膜剝離導致雙眼失明，卻仍對音樂展現極高的天賦，並透過後天努力的學習，讓其受邀參加海內外音樂演出，琴藝響徹國際，勵志的精神與經歷令人感動。

謝國樑說，他期盼當選市長後，邀請許哲誠擔任基隆市音樂愛心大使，一同推動基隆有愛城市理念。

謝國樑提到，許哲誠勵志的奮鬥精神與鋼琴造詣令人感動，基隆非常需要可以鼓舞人心，帶給大家希望的人，因此自己非常希望推動城市有愛的理念，到各縣市巡迴表演給特殊族群的孩子、家長，演奏充滿幸福有愛的鋼琴歌曲，用音樂治癒人心。

謝國樑認為，特殊孩子即便有特殊限制，也能透過後天的栽培找到屬於自己的天賦，從許哲誠的故事中也能看到，即便自身有特殊狀況，但只要肯努力，積極面對自己的人生，一樣可以有非常了不起的作為。

謝國樑指出，未來當選市長，將持續尋找如同許哲誠一樣正向積極的人，一起努力，讓基隆變得更好。

國民黨

上一則

蔡英文喊別疫苗口水戰 黃珊珊酸：總統護航辛苦

下一則

2歲童蹲哭：阿嬤被電梯吃掉 找到後禮貌鞠躬謝警

延伸閱讀

視障天才鋼琴家許哲誠很勵志 謝國樑邀當音樂愛心大使

視障天才鋼琴家許哲誠很勵志 謝國樑邀當音樂愛心大使
柯文哲批基捷騙局 林右昌回嗆「為選舉滿口政治語言」

柯文哲批基捷騙局 林右昌回嗆「為選舉滿口政治語言」
也遭控抄襲 藍新竹市長參選人林耕仁自請調查

也遭控抄襲 藍新竹市長參選人林耕仁自請調查
中國盲人鋼琴家劉浩 來美深造 就讀皮博迪音樂學院

中國盲人鋼琴家劉浩 來美深造 就讀皮博迪音樂學院

熱門新聞

桃園榮譽國民之家邀脫衣舞孃表演的影片登上紐約郵報，網友看了大讚：我也想去！ （取材自推特）

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

2022-09-15 17:46
彰化縣芳苑鄉一家環保工廠的寶特瓶絞碎機，9日發生外籍移工被吸入遭絞碎輾斃的驚悚意外。(圖：民眾提供)

同事誤開機 越籍移工在台被磨碎機絞成碎肉慘死

2022-09-10 10:40
網友在PTT的八卦板上瘋傳「邊境管理及開放建議」，指揮中心今早證實，這是研議中的草案。(取材自PTT)

網傳台10月開放邊境「0+7」時程 指揮中心證實：研議中

2022-09-15 22:07
台灣採購的莫德納雙價次世代疫苗首批80萬劑16日深夜運抵桃園機場，預計24日起配送各縣市政府。記者季相儒／攝影

台灣10月上旬入境 不開放0+7

2022-09-16 16:34
Liya來到RAW的廚房裡，跟著江振誠從備料到熬煮，一起做出牛肉麵。

名廚江振誠攜小廚神Liya 返廚藝初心 煮動人美食

2022-09-12 12:36
台疫情指揮中心發言人莊人祥。圖／台疫情指揮中心提供

台邊境鬆綁「0+7」 最快10月上路

2022-09-15 15:02

超人氣

更多 >
4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行
簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議
肅靜 威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲

肅靜 威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲
卡蜜拉與凱特婆媳關係如何？從這張圖或可看出

卡蜜拉與凱特婆媳關係如何？從這張圖或可看出