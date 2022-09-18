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政治角力? 頻道商申請鏡電視移TVBS黃金頻道

台灣新聞組／台北18日電
第三大有線電視系統TBC與大豐有線電視近來行文NCC，申請將TVBS移出55頻道，由鏡電視取代。(記者曾學仁／攝影)
第三大有線電視系統TBC與大豐有線電視近來行文NCC，申請將TVBS移出55頻道，由鏡電視取代。(記者曾學仁／攝影)

台灣第三大有線電視系統TBC（台灣寬頻通訊）與大豐有線電視，近來分別向國家通訊傳播委員會（NCC）提出移頻申請。將把55頻道的TVBS新聞台，分別移到第158頻道、149頻道。兩家業者表明，在空缺的55頻道，新增「鏡電視新聞台」，此案雖名為授權費談判，卻牽動敏感政治角力，NCC將在下周調處。

對此，TVBS表示：「除了錯愕，也對此罔顧民眾收視權益的要求深表遺憾。」TVBS已經拜訪NCC，「嚴正表達不同意此移頻要求，為保障觀眾收視權益而努力，其他相關揣測則不予回應。」

TBC過去頻道分布在桃園、竹苗、台中，尤以台中為重。大豐大股東戴永輝藍綠交好，也因為新北系統業者，與蘇貞昌子弟兵、立委張宏陸關係好，2015年跨足高雄，更與民進黨新潮流建立深厚友誼。TBC、大豐結盟後，被視為新蘇拿下新媒體版圖。

前年底中天新聞台關台後，大豐與TBC曾提出以CNN遞補52台空缺，但遭NCC否決。

NCC去年雖否決大豐有線電視大股東戴永輝申請併購TBC案件，但二者仍持續結盟合作，為第三大有線電視系統業者。TBC與大豐共治後，旗下八家系統台涵蓋新北、桃園、新竹、苗栗、台中及高雄等六縣市，達近百萬用戶。

根據公文，在第55台新增鏡電視新聞台，是為「落實多元傳播需求、提供民眾多元選擇」。業界人士表示，此次談判關鍵在於TVBS、東森、三立等新聞台，過去都在Youtube上免費直播，三立、東森已同意取消；但TVBS仍透過隱藏連結播放，違反承諾。

不過，不具名立委表示，鏡電視是10年內首家新申設通過的新聞台，早傳出高層背後和綠營派系關係好，現在更可能要老牌、收視率高的電視台離開原頻道、讓給鏡電視，很難不懷疑這之中沒有民進黨派系及政府介入。更令人質疑，民進黨是否連媒體都能控制？

對此，大豐表示，此案純屬授權金商業談判，無關政治，早從去年9月就與TVBS代理商洽談，盼能由TVBS直接對談、不要透過代理商。至於遞補鏡電視，業者則表示，鏡電視提出免費收視誘因，且仍是新聞區塊。

TBC昨晚也聲明指旗下各系統考量各新聞頻道價值、經營方式，此次頻道異動純屬商業事件，勿為不當泛政治化聯想臆測，全案靜待主管機關NCC審理。

不具名立委表示，確實聽聞有系統台業者想要把TVBS從現在的「黃金頻道」移出，交給鏡電視。該立委表示，雖是系統台業者要求，但最後決定權掌握在NCC手上，演變成系統台、NCC「一方扮黑臉、一方扮白臉」，懷疑TVBS會受到施壓，被要求有所改變或配合政府。

國民黨立委賴士葆則表示，近來聽聞服務範圍主要在台中地區，TBC旗下的群健有線電視要移頻TVBS。鏡電視早從拿照起，就被質疑綠營派系介入，若NCC讓此案通過，就更坐實民進黨執政下的新聞自由已沒有民主。

國民黨立委洪孟楷表示，從中天被撤照後，NCC的公信力就大受質疑，這次事件發展如何，大眾都會仔細監督，呼籲NCC和民進黨政府，應維持機構中立和獨立性，別傷害民主社會重要的媒體自由。

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